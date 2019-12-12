24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4808:2013:2616:0118:2319:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. صغار المنعشين يستنجدون بالتمويل التعاوني لمواجهة الركود العقاري (5.00)

  2. استطلاع يقيس الفساد في المغرب .. الحكومة أكثر تورطا والأمن أقل (5.00)

  3. هذه تفاصيل مسطرة الانتقاء الأولي في الترشيح لمباريات الشرطة (5.00)

  4. الشطرنج يلج المؤسسات التعليمية بسيدي سليمان (5.00)

  5. دراسة دولية: مراكش بين أرخص المدن السياحية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | هذه حصيلة جرائم الشغب في مباراة خريبكة والوداد

هذه حصيلة جرائم الشغب في مباراة خريبكة والوداد

هذه حصيلة جرائم الشغب في مباراة خريبكة والوداد
صالح الخزاعي من خريبكة
الخميس 12 دجنبر 2019 - 15:05

خلافا لما تمّ تداوله حول توقيف خمسين شخصا ليل أمس بمدينة خريبكة، على خلفية جرائم الشغب التي أعقبت خسارة فريق أولمبيك خريبكة أمام الوداد الرياضي البيضاوي برُباعية نظيفة، أفادت مصادر هسبريس بأن عدد الموقوفين الذين وُضعوا رهن تدبير الحراسة النظرية لا يتجاوز 19 شخصا.

وأضافت المصادر ذاتها أن الموقوفين ينتمون إلى جمهور الفرقين الكُرويّيْن، فيما تختلف أسباب توقيفهم بين "محاولة دخول الملعب بتذاكر مزورة"، و"اقتحام رقعة الملعب" بُعيد تسجيل الهدف الثالث في مرمى فريق أولمبيك خريبكة، و"إلحاق خسائر في الممتلكات الخاصة والعامة" بعد خروج الجماهير من ملعب الفوسفاط.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن حوالي 20 مَركبة تعرّضت لخسائر مادية متفاوتة الدرجة، تشمل سيارات خاصة لمواطنين وسيارات القوات العمومية، وذلك خلال إقدام مجموعة من الشبّان والقاصرين على رشق السيارات بالحجارة خلال مرورهم بالأزقة والشوارع الرابطة بين ملعب الفوسفاط ووسط مدينة خريبكة.

وإلى جانب السيارات الأمنية والخاصة المتضررة، تعرّضت حافلتان للنقل الحضري للرشق بالحجارة على مستوى شارع مولاي يوسف وسط مدينة خريبكة، دون احتساب عدد المواطنين الذين تعرّضت سياراتهم للتخريب ولم يسجلوا شكايات في الموضوع.

وتفاعلا مع أحداث الشغب، نشر عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تدوينات يشيرون من خلالها إلى أن بعض الجماهير الودادية حاولت استفزاز الجماهير الخريبكية بعد انتهاء المباراة، وفي الوقت الذي تقبّل أغلب مشجعي أولمبيك خريبكة الوضع بكل روح رياضية، استشاط عدد من الشبان والقاصرين غضبا، سواء بسبب النتيجة الثقيلة للمباراة، أو بسبب استفزاز الضيوف، مما دفعهم إلى الاحتجاج بمحيط الملعب عبر رشق السيارات والحافلات وغيرها.

يُشار إلى أن المباراة التي جرت عشية أمس بملعب الفوسفاط بين أولمبيك خريبكة والوداد الرياضي البيضاوي، برسم الدورة السادسة من بطولة اتصالات المغرب للمحترفين، عرفت غضبا جماهيريا في صفوف مشجعي الفريق المحلي، خاصة بعدما استقبل أصحاب الأرض 3 أهداف خلال 15 دقيقة الأولى من المباراة، مما دفع بعض الأنصار إلى اقتحام الملعب لحث اللاعبين على بذل مجهود أكبر للرجوع في المباراة، دون أن يتحقق ذلك، بل أضاف الوداد هدفا رابعا في الشوط الثاني من اللقاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.