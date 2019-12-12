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الرئيسية | حوادث | درك اشتوكة يضع حدّا لعصابة تروج الشيرا بالإقليم‬

درك اشتوكة يضع حدّا لعصابة تروج الشيرا بالإقليم‬

درك اشتوكة يضع حدّا لعصابة تروج الشيرا بالإقليم‬
هسبريس من اشتوكة آيت باها
الخميس 12 دجنبر 2019 - 22:20

تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية بيوكرى، اليوم، من توقيف خمسة أشخاص، ضمنهم فتاة، لضلوعهم في قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية تنشط في مجال حيازة وترويج المخدرات.

التدخل الأمني، الذي جرى تنفيذه على مستوى دوار "كوحايز" بالجماعة الترابية إنشادن، أسفر عن توقيف أربعة أشخاص، ضمنهم فتاة، وحجز كميات مهمة من مخدر الشيرا على إثر تفتيش منزل أحد الموقوفين، إلى جانب مبالغ مالية متحصل عليها من عائدات الترويج، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء ودراجات نارية.

وأفضت التحريات الأولية مع الموقوفين الأربعة إلى تحديد هوية المزود الرئيسي لهم بالممنوعات، حيث نُصب له كمين أفلح في إسقاطه بالجماعة الترابية آيت اعميرة، وكان يُشكل موضوع أزيد من 40 مذكرة بحث صادرة عن مصالح الدرك بعدد من المراكز الترابية بسوس.

ووُضع الموقوفون تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تُشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ في انتظار عرضهم على أنظار القضاء لمتابعتهم وفق التهم الموجّهة إليهم.

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