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الرئيسية | حوادث | سرقة مقرونة بالضرب والجرح تورط شخصا بمراكش

سرقة مقرونة بالضرب والجرح تورط شخصا بمراكش

سرقة مقرونة بالضرب والجرح تورط شخصا بمراكش
إبراهيم مغراوي
الخميس 12 دجنبر 2019 - 21:40

أوقفت عناصر الدائرة الأمنية الرابعة عشرة التابعة لولاية أمن مراكش، الأربعاء، شخصا متلبسا بحيازة وترويج مواد مخدرة، كان يشكل موضوع مذكرة بحث من أجل السرقة المقرونة بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض.

وأفادت مصادر أمنية لهسبريس بأن الدائرة الأمنية المذكورة باشرت الأبحاث والتحريات الميدانية في شكايتين استقبلتهما ضد جانيين مجهولين، انتهت إلى مطابقة أوصاف الموقوف المعروف بسوابقه القضائية في مجال السرقة مع الأوصاف الواردة في الوثيقتين.

وزادت: "عملية التعرف زكت هي الأخرى نتائج الأبحاث، بعدما تمكنت الضحيتان من التعرف على المشتبه به، وتأكيد مساهمته الفعلية في عمليتي السرقة".

وبأمر من النيابة العامة المختصة، جرى الاحتفاظ بالموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، لحاجة البحث والتقديم أمام العدالة؛ في أفق الوصول إلى شريكه المتواري عن الأنظار وكل من ثبت تورطه في سياق القضيتين المشار إليهما.

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