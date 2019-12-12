24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:48
|08:20
|13:26
|16:01
|18:23
|19:43
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أكاديمية المملكة المغربية تستكشف تجارب الهند في التّحديث والتّنمية
- تجربة الهند بأكاديمية المملكة
- بعد احتجاج المغرب .. تركيا تسحب شريط فيديو يُسيء إلى الصحراء
- لسان الحكومة "يتخشب" .. عبيابة يتقشف في "الأسئلة المحرجة"
- لسان الحكومة ولغة الخشب
بعد احتجاج المغرب .. تركيا تسحب شريط فيديو يُسيء إلى الصحراء (5.00)
الملك يعين أعضاء لجنة النموذج التنموي وينتظر التعديلات بالصيف (5.00)
صغار المنعشين يستنجدون بالتمويل التعاوني لمواجهة الركود العقاري (5.00)
استطلاع يقيس الفساد في المغرب .. الحكومة أكثر تورطا والأمن أقل (5.00)
الكتاني يفصّل في كتاب "كليلة ودمنة" ونجاح تجارب التنمية بالهند (5.00)
- الحكومة ترفض استثناء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل - (62)
- "الداخلية" تجرب محاربة العزوف بتعبئة التسجيل في اللوائح الانتخابية - (55)
- التوفيق: الارتباط الوثيق بآل البيت يحمي المغرب من خطر التشيّع - (45)
- نقابيون ينتقدون رفض الحكومة إعفاء المتقاعدين من ضريبة الدخل - (45)
- ترقب عسكري ورفض شعبي .. الرئاسيات تحبس الأنفاس بالجزائر - (44)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الغموض يلف العثور على رضيعة وسط مدينة صفرو
عُثر، الخميس، على رضيعة حديثة الولادة، جرى التخلي عنها في ظروف غامضة، بالقرب من مقر مركز تكوين المعلمين الكائن بحي حبونة وسط مدينة صفرو.
ووفقا لما أكدته مصادر هسبريس، فقد نُقلت الطفلة إلى مصلحة الأم والطفل بمستشفى محمد الخامس بمدينة صفرو، حيث جرى إخضاعها للفحوصات الطبية اللازمة قبل تسليمها إلى جمعية بيت اليتيم والأرملة الكائن مقرها بحي بنصفار؛ وهي الجمعية التي تتكفل بمثل هذه الحالات من الأطفال بعاصمة حب الملوك.
وقد فتحت مصالح الأمن الإقليمي بمدينة صفرو تحقيقا حول ملابسات وظروف التخلي عن هذه الرضيعة في مكان عام؛ فيما قالت مصادر الجريدة أن بعض المارة هم من أبلغوا عن اكتشافها ملقاة بجانب إحدى البنايات.