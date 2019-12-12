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الرئيسية | حوادث | الغموض يلف العثور على رضيعة وسط مدينة صفرو

الغموض يلف العثور على رضيعة وسط مدينة صفرو

الغموض يلف العثور على رضيعة وسط مدينة صفرو
رشيد الكويرتي من فاس
الخميس 12 دجنبر 2019 - 20:10

عُثر، الخميس، على رضيعة حديثة الولادة، جرى التخلي عنها في ظروف غامضة، بالقرب من مقر مركز تكوين المعلمين الكائن بحي حبونة وسط مدينة صفرو.

ووفقا لما أكدته مصادر هسبريس، فقد نُقلت الطفلة إلى مصلحة الأم والطفل بمستشفى محمد الخامس بمدينة صفرو، حيث جرى إخضاعها للفحوصات الطبية اللازمة قبل تسليمها إلى جمعية بيت اليتيم والأرملة الكائن مقرها بحي بنصفار؛ وهي الجمعية التي تتكفل بمثل هذه الحالات من الأطفال بعاصمة حب الملوك.

وقد فتحت مصالح الأمن الإقليمي بمدينة صفرو تحقيقا حول ملابسات وظروف التخلي عن هذه الرضيعة في مكان عام؛ فيما قالت مصادر الجريدة أن بعض المارة هم من أبلغوا عن اكتشافها ملقاة بجانب إحدى البنايات.

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