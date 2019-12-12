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كُتّاب وآراء
السلطات تنقذ سائحين مغربيين من الهلاك تحت الثلوج بجبل تدغين
تمكنت عناصر المياه والغابات بجماعة إساكن التابعة للنفوذ الترابي لإقليم الحسيمة، بمعية أفراد من الدرك الملكي والوقاية المدنية، وبمساعدة بعض من سكان دوار أزيلا، مساء اليوم الخميس، من إنقاذ سائحين مغربيين علقا بقمة جبل تدغين، بعدما حاصرتهما الثلوج من كل الاتجاهات.
مصدر مطلع أفاد في تصريح لهسبريس بأن عملية الإنقاذ انطلقت في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، "بعدما تجاوبت عناصر المياه والغابات بالمنطقة مع طلب نجدة بثه أحد العالقين بقمة جبل تدغين، عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك"، موضحا أن الأخير "بث فيديو عبر خاصية المباشر، عقب تعرض رفيقه لإصابة خطيرة على مستوى القدم، منعته من الحركة".
وأضاف المصدر ذاته أن "عناصر المياه والغابات التي كانوا بالجوار سارعت للالتحاق بالشخصين المحاصرين وسط الثلوج، مستعينة بالإحداثيات التي نشرها أحدهما؛ كما تم ربط الاتصال بعناصر الوقاية المدنية والسلطات المحلية من أجل المساعدة في إنقاذ الشابين".
وكان الشابان قررا تسلق جبل تدغين، الذي يعتبر أعلى قمة بجبال الريف، قبل أن تحاصرهما الثلوج، ويفقدا طريقهما؛ وتطورت الأمور بعد إصابة أحدهما بكسر على مستوى القدم، مصحوبة بنزيف، ما اضطر رفيقه إلى إطلاق نداء استغاثة عبر "فيديو" مباشر نشره على صفحته الشخصية بالموقع الاجتماعي "فايسبوك".
وتم تداول المقطع المذكور من طرف أصدقاء الشاب، فتجاوبت معه السلطات المعنية في المنطقة بشكل سريع بإطلاق عملية بحث كللت بالنجاح.
وفي السياق ذاته، أفادت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية بإقليم الحسيمة، بأنها تمكنت بمساعدة بعض المواطنين والمرشدين السياحيين الجبليين الذين كانوا على مقربة من المرتفع الجبلي، من تحديد مكان وجود الشخصين المفقودين، اللذين ينحدران من مدينتي تمارة وسلا".
وأضاف البلاغ أن "مجموعة مكونة من ثلاثة مرشدين جبليين استطاعت الوصول إليهما، وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهما، إذ كان يعاني أحدهما من كسر على مستوى الكتف والرجل إثر سقوطه العرضي، وذلك بإرشاد واتصال مباشر مع عناصر الوقاية المدنية التي تمكنت، رفقة باقي السلطات والمصالح، من الوصول إلى عين المكان، ونقل المعنيين بالأمر إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
والله يعز الذين نفعوا البشرية بهذه التكنلوجيا .
دون أن ننسى من ساهم في إنقادهما سواء من قريب أو من بعيد .
Un grand bravo à vous tous.