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السلطات تنقذ سائحين مغربيين من الهلاك تحت الثلوج بجبل تدغين

السلطات تنقذ سائحين مغربيين من الهلاك تحت الثلوج بجبل تدغين
جمال سماحي من تطوان
الخميس 12 دجنبر 2019 - 21:25

تمكنت عناصر المياه والغابات بجماعة إساكن التابعة للنفوذ الترابي لإقليم الحسيمة، بمعية أفراد من الدرك الملكي والوقاية المدنية، وبمساعدة بعض من سكان دوار أزيلا، مساء اليوم الخميس، من إنقاذ سائحين مغربيين علقا بقمة جبل تدغين، بعدما حاصرتهما الثلوج من كل الاتجاهات.

مصدر مطلع أفاد في تصريح لهسبريس بأن عملية الإنقاذ انطلقت في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، "بعدما تجاوبت عناصر المياه والغابات بالمنطقة مع طلب نجدة بثه أحد العالقين بقمة جبل تدغين، عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك"، موضحا أن الأخير "بث فيديو عبر خاصية المباشر، عقب تعرض رفيقه لإصابة خطيرة على مستوى القدم، منعته من الحركة".

وأضاف المصدر ذاته أن "عناصر المياه والغابات التي كانوا بالجوار سارعت للالتحاق بالشخصين المحاصرين وسط الثلوج، مستعينة بالإحداثيات التي نشرها أحدهما؛ كما تم ربط الاتصال بعناصر الوقاية المدنية والسلطات المحلية من أجل المساعدة في إنقاذ الشابين".

وكان الشابان قررا تسلق جبل تدغين، الذي يعتبر أعلى قمة بجبال الريف، قبل أن تحاصرهما الثلوج، ويفقدا طريقهما؛ وتطورت الأمور بعد إصابة أحدهما بكسر على مستوى القدم، مصحوبة بنزيف، ما اضطر رفيقه إلى إطلاق نداء استغاثة عبر "فيديو" مباشر نشره على صفحته الشخصية بالموقع الاجتماعي "فايسبوك".

وتم تداول المقطع المذكور من طرف أصدقاء الشاب، فتجاوبت معه السلطات المعنية في المنطقة بشكل سريع بإطلاق عملية بحث كللت بالنجاح.

وفي السياق ذاته، أفادت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية بإقليم الحسيمة، بأنها تمكنت بمساعدة بعض المواطنين والمرشدين السياحيين الجبليين الذين كانوا على مقربة من المرتفع الجبلي، من تحديد مكان وجود الشخصين المفقودين، اللذين ينحدران من مدينتي تمارة وسلا".

وأضاف البلاغ أن "مجموعة مكونة من ثلاثة مرشدين جبليين استطاعت الوصول إليهما، وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهما، إذ كان يعاني أحدهما من كسر على مستوى الكتف والرجل إثر سقوطه العرضي، وذلك بإرشاد واتصال مباشر مع عناصر الوقاية المدنية التي تمكنت، رفقة باقي السلطات والمصالح، من الوصول إلى عين المكان، ونقل المعنيين بالأمر إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - المغاربة عالم الخميس 12 دجنبر 2019 - 21:46
قبل أن تمارس رياضة يمارسها الغربيةن تأكد أولا أنك عندك قوامهوم ... حمدو الله كاين فايس بوك أو مواقع التواصل الإجتماعي أما ما غايدفنوكوم مالين داركوم تا لفصل الربيع القادم عند دوبان الثلوج ...
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-21
2 - BENKOULOU الخميس 12 دجنبر 2019 - 21:46
الحمد لله على سلامتهم.شكرا لكل من ساهم في انقاذ الشابين.
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67
3 - مسعود بلعربي الخميس 12 دجنبر 2019 - 21:46
السلطات تنقد سائحين مغربيين: سائحين؟ سائحين مغربين فين؟ اشنو من بلاد؟ الواقواق؟
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-50
4 - البوهالي الخميس 12 دجنبر 2019 - 21:47
هذا في حين ينعم جل الوزراء و المسؤولين و رؤساء الجماعات و المقاطعات و العمّال و الولاة القياد بالدفئ و الرفاهية المطلقة.
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-54
5 - برافو الخميس 12 دجنبر 2019 - 21:48
الحمد لله على سلامتهوم .
والله يعز الذين نفعوا البشرية بهذه التكنلوجيا .
دون أن ننسى من ساهم في إنقادهما سواء من قريب أو من بعيد .
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64
6 - المهدي الخميس 12 دجنبر 2019 - 21:50
على السلامة .. براڤو وشكراً بعد الله لمايك زوكربيرغ وللوقاية المدنية والاصدقاء الذين تجاوبوا بسرعة مع النداء ..
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23
7 - مالك الحزين الخميس 12 دجنبر 2019 - 21:52
عمل يستحق الاشادة والتنويه وتجاوب من السلطات يستحق الشكر. مثل هذه الافعال تدل على انه بعض العقليات السلبية القديمة لدى بعض المسؤولين بدأت في الاندثار. و هنيئا للمسؤولين الجادين و الوطنيين مثل هؤلاء الذين انقذوا المواطنين من الموت.
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8 - badr الخميس 12 دجنبر 2019 - 21:54
ما أحوجنا لمثل هذه التدخلات ...لماذا لم يتم تسجيل عملية الانقاذ بواسطة فيديو يوثق للعملية و يتم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي لرفع بعض الظلامية عند البعض ؟؟ ..
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18
9 - حسناء الخميس 12 دجنبر 2019 - 21:55
الحمد لله على سلامتهم، خالد واحد منهم وهو لي سيفط رسائل النجدة عبر الفيسبوك شكر ولاد دوار ازيلة لي طلعو لعندهم و غامرو بحياتهم كاين لي تجرح فيهم و عتقوهم و على حساب ما كتب خالد الوقاية المدنية بقات كتسنى لتحت و ما قدراتش توصل ليهم، تحية كبيرة لرجال المنطقة
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16
10 - محمد الخميس 12 دجنبر 2019 - 21:57
تحية لأولاد المنطقة لي وصلوا ليهم، و تحية للفايسبوكين لبارطاجوا..
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11 - سعيد المغربي الخميس 12 دجنبر 2019 - 21:58
تشكراتي للسلطات التي أنقذت هذين الشابين . وتحياتي للذين نشروا نداء الاستغاثة عبر مواقع التواصل.
Un grand bravo à vous tous.
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12 - نعيم الخميس 12 دجنبر 2019 - 22:03
ليكن في علمك ان عمليات الانقاذ تمت من طرف سكان قرية ازيلا اما السلطات حتا كيفوت لفوت عد كيجيو وكيركبو على الموجة والصحافة الله اغفر ليهم تاكدوا من المعلومة اولا ونتوما مدروبين على السلطات واش كتخلصكم مثلا الله اعفو
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13 - عبدالله الخميس 12 دجنبر 2019 - 22:13
منطقة صعبة خاصة على الذين لايعرفون مسالكها الطرقية وفي فصل الشتاء حيث تغيب الثلوج اي اثر لهذه المسالك . والحمد لله على وجود وسائل الاتصال التي مكنت من ايصال نداء الاستغاثة .
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