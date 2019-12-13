تدشين مشاريع تنموية في إقليم سيدي سليمان

فؤاد طباق من سيدي سليمان

أشرف عبد المجيد الكياك، عامل إقليم سيدي سليمان، اليوم الجمعة، رفقة المدير الجهوي للصحة بجهة الرباط سلا القنيطرة، والمندوب الإقليمي للصحة، على إعطاء انطلاقة خدمات مركز صحي قروي من المستوى الأول بالعبيات بجماعة أولاد احسين؛ وذلك في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم المرحلة الثالثة، والذي تمت إعادة بنائه وتجهيزه بالمعدات اللوجستيكية والتجهيزات البيوطبية الأساسية، في إطار برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والترابية بالوسط القروي، بكلفة إجمالية تفوق 1.5 ملايين درهم.

ويتكون هذا المركز الصحي، الذي شيد على مساحة مغطاة تقدر بـ231 مترا مربعا، من قاعة للاستشارة والفحص الطبي، وقاعة للعلاج، وصيدلية، وقاعتين للبرامج الصحية، وقاعة للانتظار، ومكتب للممرض الرئيس، إلى جانب سكن وظيفي.

كما قام الكياك، رفقة ممثلي السلطات الإقليمية والمحلية، والمنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية وممثلي المجتمع المدني، بزيارة ورش "مشروع تهيئة منصة الشباب بعمالة إقليم سيدي سليمان"، المتواجد بحي الليمون وسط المدينة، والذي تم إحداثه في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، وهو من البرامج الجديدة التي جاءت بها المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية لتعزيز مكاسبها، وإعادة توجيه برامجها للنهوض بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، ودعم الفئات في وضعية صعبة، وإطلاق جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل ولفرص الشغل.

وستتم تهيئة وتجهيز هذا المشروع بكلفة إجمالية تبلغ حوالي 2.7 ملايين درهم، ويتكون من فضاء الاستماع، وفضاء التوجيه، وفضاء المواكبة، وفضاء دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛ بالإضافة إلى فضاء الأنشطة الموسيقية، وقاعة العروض، وفضاء المعارض والمؤتمرات، ومرافق أخرى، وسيستفيد منه شباب إقليم سيدي سليمان المتراوحة أعمارهم ما بين 18 و34 سنة.

وأشرف العامل أيضا، والوفد المرافق له، على زيارة حجرات دراسية بمدرسة دوار الدخلة بفرعية أولاد الكزولي بالجماعة الترابية لأولاد احسين، تم إحداثها في إطار برنامج محاربة الفوارق الاجتماعية والترابية بالوسط القروي، وخصصت منها حجرتان للتعليم الابتدائي، وحجرة واحدة للتعليم الأولي؛ وتم تجهيزها بشراكة بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي في إطار البرنامج الرابع من المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ضمن محور التعليم الأولي برسم سنة 2019، وسيستفيد منها 25 تلميذا وتلميذة من أطفال دوار الدخلة؛ وذلك تماشيا مع روح وفلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة، والتي جعلت من تنمية الطفولة المبكرة هدفا ذا أولوية من أجل الاستثمار في رأس المال البشري على المدى البعيد.