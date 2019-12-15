‪ترويج المخدرات يتسبب في توقيف شاب بتزنيت‬

مصطفى البكار

أفلحت عناصر الشرطة التابعة لمنطقة أمن تزنيت في توقيف شخص، في العشرينات من عمره، يشتبه بتورطه في ترويج المخدرات على مستوى الحي الصناعي بالمدينة ذاتها.

وتم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، لفائدة البحث الذي فتحته الضابطة القضائية في القضية، في انتظار عرضه على النيابة العامة المختصة من أجل متابعته بالمنسوب إليه.

ووفق مصدر أمني فإن هذه العملية تندرج ضمن الحملات التمشيطية التي تشنها مؤخرا المصالح الأمنية بتزنيت من أجل محاربة ترويج الممنوعات بمختلف أنواعها.