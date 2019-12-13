تخريب سيارة شرطة يورط أربعينيا بابن سليمان

إبراهيم الحافظون من سطات

أفادت مصادر هسبريس بأن عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بابن سليمان أوقفت اليوم الجمعة شخصا يبلغ من العمر 40 سنة؛ وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بإلحاق خسائر مادية بسيارة للشرطة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن مصالح الأمن كانت قد توصلت بإشعار حول قيام شخصين بإثارة الضوضاء بالشارع العام على مستوى الحي الحسني، وهو ما استدعى توجيه دورية للشرطة إلى المكان، حيث تمت مواجهتها من طرف مشتبه فيهما، كانا في حالة اندفاع قوية، بالرشق بالحجارة، ما تسبب في إلحاق خسائر مادية بسيارة الشرطة.

وأسفر التدخل الأمني عن توقيف أحد المشتبه فيهما في حينه، وإخضاعه لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، قبل أن تقود التحريات المكثفة المنجزة إلى توقيف المشتبه فيه الثاني، ليتم وضعه بدوره تحت تدبير الحراسة النظرية، قصد الاستماع إليهما في محضر تمهيدي لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية.