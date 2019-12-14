24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
14/12/2019
الأيام القادمة
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:50
|08:21
|13:27
|16:01
|18:23
|19:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- جديد محمد الغاوي
- مطالب بفتح تحقيق في وضعية مستشفى بشيشاوة
- نقابة تعليمية تدين "تعنيف أساتذة حاملي شهادات"
- أثنار يطالب الاتحاد الأوروبي بدعم الاحتلال الإسرائيلي
- رائد إيطالي يستحث زعماء العالم من الفضاء: أنقذوا الأرض الجميلة
باحثون يدعون إلى الضبط القانوني لتسليم رخص الأهلية للسياقة (5.00)
- رئيس الجزائر الجديد لا يتوقع فتح الحدود مع المغرب - (164)
- العثماني: اعتقالي في السجن ورئاستي للحكومة من غرائب الزمان - (137)
- عبد المجيد تبون .. مدمن سجائر وبيروقراطي "ابن النظام" بالجزائر - (95)
- هل تنجح "لجنة النموذج التنموي" في إيجاد وصفة لمغرب جديد؟ - (95)
- المدرب بوميل .. "أغنى عاطل بالمغرب" يتقاضَى 55 مليونا شهريا - (82)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
تفكيك معمل سري لصنع "ماء الحياة" في السمارة
السبت 14 دجنبر 2019 - 17:15
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة السمارة، أمس، من تفكيك معمل سري لصنع وتقطير ماء الحياة داخل أحد المنازل المتواجدة بالحي الصناعي.
وحسب المعطيات المتوفرة لهسبريس فقد مكنت العملية من حجز ما يقارب 300 لتر من مسكر "الماحيا"، وسلع ومعدات تستعمل في صنع هذه المادة، ومبلغ مالي متحصل من ترويجها.
كما تم توقيف شخص خمسيني يشتبه في تورطه في هذا النشاط الممنوع، وجرى إيداعه تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.