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الرئيسية | حوادث | ‪تفكيك معمل سري لصنع "ماء الحياة" في السمارة‬

‪تفكيك معمل سري لصنع "ماء الحياة" في السمارة‬

‪تفكيك معمل سري لصنع "ماء الحياة" في السمارة‬
مصطفى البكار
السبت 14 دجنبر 2019 - 17:15

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة السمارة، أمس، من تفكيك معمل سري لصنع وتقطير ماء الحياة داخل أحد المنازل المتواجدة بالحي الصناعي.

وحسب المعطيات المتوفرة لهسبريس فقد مكنت العملية من حجز ما يقارب 300 لتر من مسكر "الماحيا"، وسلع ومعدات تستعمل في صنع هذه المادة، ومبلغ مالي متحصل من ترويجها.

كما تم توقيف شخص خمسيني يشتبه في تورطه في هذا النشاط الممنوع، وجرى إيداعه تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

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