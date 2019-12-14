24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5008:2113:2716:0118:2319:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. غياب الدولة عند الأمازيغ وأثره على اللغة والهوية (5.00)

  2. موريتانيا تحتضن النسخة الأولى لـ"أسبوع المغرب" (5.00)

  3. المالكي: ثمانية تحديات تواجه البرلمانات عبر العالم (5.00)

  4. وصول تبون لرئاسة الجزائر ينهي حلم الصلح مع الجار المغربي (5.00)

  5. حقوق الإنسان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | سرقة معدات ورشة لحّام تورط شخصين بتاهلة

سرقة معدات ورشة لحّام تورط شخصين بتاهلة

سرقة معدات ورشة لحّام تورط شخصين بتاهلة
رشيد الكويرتي من فاس
السبت 14 دجنبر 2019 - 11:30

أوقفت عناصر الدرك الملكي للمركز الترابي لتاهلة، الجمعة، شخصين من ذوي السوابق القضائية، بعد الاشتباه بتورطهما في قضية تتعلق بالسطو على معدات ورشة لحّام بحي القدس وسط مدينة تاهلة.

ووفقا لما أوردته مصادر هسبريس، فقد تم توقيف المشتبه بهما إثر الأبحاث الميدانية، التي باشرتها عناصر الدرك الملكي لتاهلة، على خلفية شكاية تقدم بها، صاحب الورشة المذكورة بشأن تعرض محتويات محله للسرقة.

المصادر ذاتها أضافت أن التحريات المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز المعدات والأغراض المتحصلة من عملية السرقة، مشيرة إلى أن المعنيين بالأمر غادرا السجن حديثا بعد قضائهما عقوبة سجنية في إطار قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة، والاتجار في المخدرات، والمشروبات الكحولية بدون رخصة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه بهما تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة باستئنافية تازة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.