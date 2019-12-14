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كُتّاب وآراء
سرقة معدات ورشة لحّام تورط شخصين بتاهلة
أوقفت عناصر الدرك الملكي للمركز الترابي لتاهلة، الجمعة، شخصين من ذوي السوابق القضائية، بعد الاشتباه بتورطهما في قضية تتعلق بالسطو على معدات ورشة لحّام بحي القدس وسط مدينة تاهلة.
ووفقا لما أوردته مصادر هسبريس، فقد تم توقيف المشتبه بهما إثر الأبحاث الميدانية، التي باشرتها عناصر الدرك الملكي لتاهلة، على خلفية شكاية تقدم بها، صاحب الورشة المذكورة بشأن تعرض محتويات محله للسرقة.
المصادر ذاتها أضافت أن التحريات المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز المعدات والأغراض المتحصلة من عملية السرقة، مشيرة إلى أن المعنيين بالأمر غادرا السجن حديثا بعد قضائهما عقوبة سجنية في إطار قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة، والاتجار في المخدرات، والمشروبات الكحولية بدون رخصة.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه بهما تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة باستئنافية تازة.