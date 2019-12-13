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الرئيسية | حوادث | جثة امرأة خمسينية تستنفر الشرطة ببني ملال

جثة امرأة خمسينية تستنفر الشرطة ببني ملال

جثة امرأة خمسينية تستنفر الشرطة ببني ملال
حميد رزقي
الجمعة 13 دجنبر 2019 - 22:50

تم العثور، الجمعة، على جثة امرأة بداخل منزلها الكائن بالقرب من ثانوية العمرية بمدينة بني ملال. وحسب مصادر محلية، فإن المرأة، وهي في أواخر الخمسينات من عمرها، عثر عليها جثة هامدة بمنزلها، وعلى رأسها رضوض ظاهرة.

وأضافت المصادر ذاتها أن الحادث استنفر مصالح الأمن والسلطات المحلية والشرطة العلمية، التي انتقلت إلى المكان المحدد، وفتحت تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات الوفاة.

وقد تم وضع جثة الهالكة في مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي ببني ملال، بتعليمات النيابة العامة، من أجل إخضاعها للتشريح الطبي لمعرفة أسباب الوفاة

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