24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5008:2113:2716:0118:2319:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. غياب الدولة عند الأمازيغ وأثره على اللغة والهوية (5.00)

  2. موريتانيا تحتضن النسخة الأولى لـ"أسبوع المغرب" (5.00)

  3. المالكي: ثمانية تحديات تواجه البرلمانات عبر العالم (5.00)

  4. وصول تبون لرئاسة الجزائر ينهي حلم الصلح مع الجار المغربي (5.00)

  5. حقوق الإنسان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | ترويج المخدرات يورّط ذوي سوابق بابن سليمان

ترويج المخدرات يورّط ذوي سوابق بابن سليمان

ترويج المخدرات يورّط ذوي سوابق بابن سليمان
إبراهيم الحافظون من سطات
السبت 14 دجنبر 2019 - 12:05

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية للأمن بابن سليمان، أمس الجمعة، من توقيف ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، تتراوح أعمارهم ما بين 26 و28 سنة، يشتبه في تورطهم في قضايا تتعلق بحيازة المخدرات وترويجها.

وحسب مصادر هسبريس فإن توقيف المشتبه فيهم جرى في عمليات أمنية متفرقة بمختلف أحياء المدينة؛ إذ تم ضبط اثنين منهم متلبسين بترويج المخدرات، بينما جرى توقيف المشتبه فيه الثالث بناء على مذكرة بحث صادرة في حقه.

وزادت المصادر ذاتها أن عملية التفتيش أسفرت عن حجز كمية من مخدر الشيرا، فضلا عن مبالغ مالية يشتبه في كونها محصلة من النشاط الإجرامي للمشتبه فيهم، قبل أن تأمر النيابة العامة المختصة بالاحتفاظ بهم جميعا تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي؛ في انتظار تقديمهم أمامها فور انتهاء الإجراءات القانونية المعمول بها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.