ترويج المخدرات يورّط ذوي سوابق بابن سليمان

إبراهيم الحافظون من سطات

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية للأمن بابن سليمان، أمس الجمعة، من توقيف ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، تتراوح أعمارهم ما بين 26 و28 سنة، يشتبه في تورطهم في قضايا تتعلق بحيازة المخدرات وترويجها.

وحسب مصادر هسبريس فإن توقيف المشتبه فيهم جرى في عمليات أمنية متفرقة بمختلف أحياء المدينة؛ إذ تم ضبط اثنين منهم متلبسين بترويج المخدرات، بينما جرى توقيف المشتبه فيه الثالث بناء على مذكرة بحث صادرة في حقه.

وزادت المصادر ذاتها أن عملية التفتيش أسفرت عن حجز كمية من مخدر الشيرا، فضلا عن مبالغ مالية يشتبه في كونها محصلة من النشاط الإجرامي للمشتبه فيهم، قبل أن تأمر النيابة العامة المختصة بالاحتفاظ بهم جميعا تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي؛ في انتظار تقديمهم أمامها فور انتهاء الإجراءات القانونية المعمول بها.