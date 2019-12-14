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الرئيسية | حوادث | البحرية المغربية تنقذ مهاجرين قرب سبتة المحتلة

البحرية المغربية تنقذ مهاجرين قرب سبتة المحتلة

البحرية المغربية تنقذ مهاجرين قرب سبتة المحتلة
خالد ملوك
السبت 14 دجنبر 2019 - 10:04

قامت القوات البحرية المغربية باعتراض سبيل قارب يقل سبعة مهاجرين كانوا ينوون الوصول إلى سواحل ثغر سبتة المحتل، بعدما استغلوا هدوء البحر وتحسن الأحوال الجوية من أجل القيام برحلتهم المحفوفة بالمخاطر.

وأفادت مصادر أمنية إسبانية، في تصريحات نقلتها وكالة "إفي"، بأن القارب، الذي كان يقل مهاجرين مغاربة، غادر أحد السواحل القريبة من سبتة، قبل أن يتم إيقافه من قبل دورية تابعة للقوات البحرية المغربية.

وتبعا للمصدر ذاته، فإن الموقوفين جميعهم بالغون ويتمتعون بصحة جيدة، مشيرا إلى أن الواقعة لم تستدع تدخل قوات الحرس المدني الإسباني، لاسيما أن القارب ضبط بالمياه الإقليمية المغربية.

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