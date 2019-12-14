مخموران هائجان يرشقان أمنيين بالحجارة وسط فاس

هسبريس من الرباط

اضطر مقدم شرطة يعمل بالفرقة المتنقلة لشرطة النجدة بولاية أمن فاس لإشهار سلاحه الوظيفي دون أن يلجأ إلى استخدامه، في تدخل أمني، في الساعات الأولى من صباح اليوم، لتوقيف شخصين يبلغان من العمر 23 و26 سنة، كانا في حالة سكر متقدمة واندفاع قوي، وعرضا حياة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد خطير بواسطة الرشق بالحجارة.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن قاعة القيادة والتنسيق التابعة لولاية أمن فاس كانت قد توصلت بإشعار هاتفي حول وجود شخصين في حالة سكر، ويحدثان الفوضى بالشارع العام، في ظروف من شأنها تهديد أمن وسلامة المواطنين بحي النرجس؛ وهو ما استدعى إيفاد دورية للدراجين كانت قريبة من عين المكان، والتي واجهها المشتبه فيهما بمقاومة عنيفة والرشق بالحجارة، مما استدعى إشهار السلاح الوظيفي وتوقيفهما.

وأضاف البلاغ ذاته أنه جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.