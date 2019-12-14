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الرئيسية | حوادث | تبادل إطلاق النار ينتهي بضبط كميات شيرا بأكادير

تبادل إطلاق النار ينتهي بضبط كميات شيرا بأكادير

تبادل إطلاق النار ينتهي بضبط كميات شيرا بأكادير
هسبريس من الرباط
السبت 14 دجنبر 2019 - 15:10

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم، من إجهاض عملية لتهريب المخدرات وحجز 650 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر الشرطة القضائية، مدعومة بالفرقة الجهوية للتدخلات بمدينة أكادير، كانت قد اعترضت مسار سيارة نفعية محملة بالمخدرات؛ غير أن السائق رفض الامتثال، واخترق الحاجز الأمني معرضا حياة الشرطيين لتهديد خطير، كما قام مرافقو السائق بإطلاق رصاصات من بندقية صيد في اتجاه سيارة للشرطة التي انحرفت عن الطريق وأصيب على إثرها شرطيان بجروح.

وأضاف البلاغ أن عناصر الفرقة الجهوية اضطروا للتدخل باستخدام أسلحتهم الوظيفية وإطلاق رصاصات تحذيرية؛ وهو ما مكن من توقيف السيارة وحجز شحنات المخدرات، فضلا عن ضبط بندقية صيد و14 خرطوشة، وجرعات من الكوكايين وسكين ولوحات ترقيم مزورة.

وتابع المصدر ذاته أن بحثا قضائيا فُتح في هذه النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتوقيف كل المتورطين في هذه القضية، بعدما جرى تحديد هوية شخصين من مستعملي السيارة الذين كانوا قد لاذوا بالفرار، وهما من ذوي السوابق القضائية ومبحوث عنهما على الصعيد الوطني في قضايا الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - المتتبع السبت 14 دجنبر 2019 - 15:30
اظن انه بعد هذه العملية في مدينة اكادير يجب الرجوع الي نقطة انطلاق السيارة ومحاسبة كل الحواجز التي مرت منها دون حسيب او رقيب لا يعقل ان الحشيش مكانه معروف وسيارة من اقصي الشمال الي مدينة اكادير وصلت بسلام
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4
2 - koko السبت 14 دجنبر 2019 - 15:39
ربما كانت الشاحنة متجهة الى التمسية،فلقد اصبحت هذه المنطقه افغانستان الجهة،مما يجعلها مشتلا يساهم في تفشي الظواهر الإجرامية،في تجاهل تام للاعراف وتقليد المنطقه،بمباركة الجهات الامنية والسلطات المحلية بالمنطقة،مما يقوي شوكتهم ويعتبرون انفسهم فوق القانون
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