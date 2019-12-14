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كُتّاب وآراء
تبادل إطلاق النار ينتهي بضبط كميات شيرا بأكادير
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم، من إجهاض عملية لتهريب المخدرات وحجز 650 كيلوغراما من مخدر الشيرا.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر الشرطة القضائية، مدعومة بالفرقة الجهوية للتدخلات بمدينة أكادير، كانت قد اعترضت مسار سيارة نفعية محملة بالمخدرات؛ غير أن السائق رفض الامتثال، واخترق الحاجز الأمني معرضا حياة الشرطيين لتهديد خطير، كما قام مرافقو السائق بإطلاق رصاصات من بندقية صيد في اتجاه سيارة للشرطة التي انحرفت عن الطريق وأصيب على إثرها شرطيان بجروح.
وأضاف البلاغ أن عناصر الفرقة الجهوية اضطروا للتدخل باستخدام أسلحتهم الوظيفية وإطلاق رصاصات تحذيرية؛ وهو ما مكن من توقيف السيارة وحجز شحنات المخدرات، فضلا عن ضبط بندقية صيد و14 خرطوشة، وجرعات من الكوكايين وسكين ولوحات ترقيم مزورة.
وتابع المصدر ذاته أن بحثا قضائيا فُتح في هذه النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتوقيف كل المتورطين في هذه القضية، بعدما جرى تحديد هوية شخصين من مستعملي السيارة الذين كانوا قد لاذوا بالفرار، وهما من ذوي السوابق القضائية ومبحوث عنهما على الصعيد الوطني في قضايا الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.