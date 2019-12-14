24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:50
|08:21
|13:27
|16:01
|18:23
|19:44
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- جديد محمد الغاوي
- مطالب بفتح تحقيق في وضعية مستشفى بشيشاوة
- نقابة تعليمية تدين "تعنيف أساتذة حاملي شهادات"
- أثنار يطالب الاتحاد الأوروبي بدعم الاحتلال الإسرائيلي
- رائد إيطالي يستحث زعماء العالم من الفضاء: أنقذوا الأرض الجميلة
إبداعات خلف قضبان السجون تحطّ الرّحال بمتحف "بنك المغرب" (5.00)
أسلحة "حروب ناعمة جديدة" تحتدم بين واشنطن وموسكو وبكين (5.00)
المدرب بوميل .. "أغنى عاطل بالمغرب" يتقاضَى 55 مليونا شهريا (5.00)
- العلمي: تصريح أخنوش بشأن التربية يهم فئة واضحة من المغاربة - (253)
- العثماني: اعتقالي في السجن ورئاستي للحكومة من غرائب الزمان - (140)
- هل تنجح "لجنة النموذج التنموي" في إيجاد وصفة لمغرب جديد؟ - (104)
- منيب: أستحق رئاسة الحكومة.. والمنافسة تستدعي حل حزب "البام" - (103)
- عبد المجيد تبون .. مدمن سجائر وبيروقراطي "ابن النظام" بالجزائر - (100)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
توقيف ثلاثة أشخاص في قضية حيازة سلاح ناري
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 28 و61 سنة، أحدهم مبحوث عنه على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة سلاح ناري وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف اثنين من المشتبه فيهم بدوار "ابن ركاب" بضواحي مدينة الزمامرة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن حجز كيلوغرام من مخدر الكوكايين وسلاح ناري تقليدي الصنع وسلاح أبيض من الحجم الكبير، فيما تم توقيف مزودهما الرئيسي بالمخدرات بدوار "الرواكلة" ضواحي منطقة سيدي رحال بالدار البيضاء.
وأضاف المصدر ذاته، أن إجراءات تنقيط المشتبه فيه الثالث بقاعدة بيانات المديرية العامة للأمن الوطني أوضحت أنه يشكل موضوع مذكرة بحث وطنية من طرف الشرطة القضائية بمدينة الجديدة للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأشار إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الموقوفين على خلفية هذه القضية تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.