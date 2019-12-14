24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5008:2113:2716:0118:2319:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. الفرنسيون يتصدرون عدد ليالي المبيت بمدينة أكادير (5.00)

  2. إبداعات خلف قضبان السجون تحطّ الرّحال بمتحف "بنك المغرب" (5.00)

  3. أسلحة "حروب ناعمة جديدة" تحتدم بين واشنطن وموسكو وبكين (5.00)

  4. المدرب بوميل .. "أغنى عاطل بالمغرب" يتقاضَى 55 مليونا شهريا (5.00)

  5. مخموران هائجان يرشقان أمنيين بالحجارة وسط فاس (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | توقيف ثلاثة أشخاص في قضية حيازة سلاح ناري

توقيف ثلاثة أشخاص في قضية حيازة سلاح ناري

توقيف ثلاثة أشخاص في قضية حيازة سلاح ناري
هسبريس من الرباط
السبت 14 دجنبر 2019 - 22:07

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 28 و61 سنة، أحدهم مبحوث عنه على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة سلاح ناري وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف اثنين من المشتبه فيهم بدوار "ابن ركاب" بضواحي مدينة الزمامرة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن حجز كيلوغرام من مخدر الكوكايين وسلاح ناري تقليدي الصنع وسلاح أبيض من الحجم الكبير، فيما تم توقيف مزودهما الرئيسي بالمخدرات بدوار "الرواكلة" ضواحي منطقة سيدي رحال بالدار البيضاء.

وأضاف المصدر ذاته، أن إجراءات تنقيط المشتبه فيه الثالث بقاعدة بيانات المديرية العامة للأمن الوطني أوضحت أنه يشكل موضوع مذكرة بحث وطنية من طرف الشرطة القضائية بمدينة الجديدة للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأشار إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الموقوفين على خلفية هذه القضية تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - محمد علي السبت 14 دجنبر 2019 - 22:38
اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وادم علينا نعمة الامن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.