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الرئيسية | حوادث | الأمن الفرنسي يقتل مغربيا رفض "الامتثال للأوامر"

الأمن الفرنسي يقتل مغربيا رفض "الامتثال للأوامر"

الأمن الفرنسي يقتل مغربيا رفض "الامتثال للأوامر"
متابعة من خالد ملوك
السبت 14 دجنبر 2019 - 18:15

قتلت الشرطة الفرنسية بالحي التجاري "لاديفونس"، الواقع في أقصى شمال غرب العاصمة الفرنسية باريس، مهاجرا مغربيا كان يحمل سكينا بيده ويهدد أفرادا من الأمن كانوا يحاولون إيقافه.

وأوضحت القيادة العامة للأمن في الضاحية الباريسية، ضمن بلاغ نقلت مضامينه وسائل إعلام محلية فرنسية، أن عناصر الأمن اضطرت إلى إطلاق النار على المهاجر المغربي البالغ من العمر 42 سنة، كونه "عرض حياة الآخرين لخطر".

وأشارت صحيفة "لوموند" الفرنسية إلى أن الشخص المقتول على يد عناصر الشرطة كان قد فر من مستشفى للأمراض النفسية، حيث كان يتابع العلاج.

وأردفت الصحيفة ذاتها أن عناصر الأمن أطلقت النار على المهاجر المغربي سالف الذكر عندما رفض الامتثال لأوامرها، وهي الواقعة التي أثارت جدلا واسعا؛ لأن الضحية يعاني من اضطرابات نفسية.

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