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كُتّاب وآراء
درك النمة يوقف أشخاصا بشبهة الاتجار بالمخدرات
تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سوق السبت أولاد النمة، بإقليم الفقيه بن صالح، من توقيف ثلاثة أشخاص، ضمنهم فتاة، بشبهة الاتجار بالمخدرات، وأصدرت برقية بحث وطني في حق 7 آخرين يشتبه في أنهم من موزعي المخدرات الصلبة بالجملة.
وأفاد مصدر أمني هسبريس بأن العملية التي أشرف عليها القائد الإقليمي للدرك بالفقيه بن صالح، رفقة قائد المركز بسوق السبت، أسفرت عن توقيف المشتبه فيهم الثلاثة، اثنان منهم ينحدران من بني ملال وواحد من جماعة البرادية، وحجز كمية من المخدرات الصلبة وهواتف نقالة وأسلحة بيضاء ومبالغ مالية يشتبه في أنها من عائدات هذه المواد الممنوعة.
ورجح المصدر ذاته أن يكون المشتبه فيهم منظمين في عصابة تتاجر بالمخدرات الصلبة بكل من بني ملال والفقيه بن صالح وأولاد النمة، وبالمناطق المجاورة.
وقد تم وضع الموقوفين الثلاثة رهن الحراسة النظرية لتعميق البحث، بتعليمات من النيابة العامة المختصة بمركز الدرك بسوق السبت أولاد النمة، في انتظار عرضهم على أنظار النيابة العامة لمواجهتهم بالمنسوب إليهم.