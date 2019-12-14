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الرئيسية | حوادث | الشرطة تستعمل السلاح خلال توقيف 3 أشخاص

الشرطة تستعمل السلاح خلال توقيف 3 أشخاص

الشرطة تستعمل السلاح خلال توقيف 3 أشخاص
هسبريس من الرباط
السبت 14 دجنبر 2019 - 19:21

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمنطقة أمن طانطان، اليوم السبت، من توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالسكر العلني البين وإلحاق خسائر مادية بممتلكات عمومية وتعريض سلامة الأشخاص للخطر.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن قاعة المواصلات كانت قد توصلت بإشعار هاتفي حول وجود ثلاثة أشخاص في حالة سكر متقدمة ويحدثون الفوضى بشارع المختار السوسي بمدينة طانطان في ظروف من شأنها تهديد أمن وسلامة المواطنين، وهو ما استدعى إيفاد دورية شرطة كانت قريبة من عين المكان، واجهها المشتبه فيهم بمقاومة عنيفة وبالرشق بالحجارة والقنينات الزجاجية، علاوة على التهديد بالسلاح الأبيض.

وأضاف المصدر ذاته أن موظف الشرطة اضطر لإشهار سلاحه الوظيفي أثناء هذا التدخل الأمني، ما مكن من تحييد الخطر الصادر عن المشتبه فيهم وحجز السلاح الأبيض، غير أنه أثناء عملية ضبطهم، ضغط مقدم الشرطة على زناد سلاحه الفردي بشكل عرضي وأصاب ركبته بجرح سطحي، فيما تعرض زميله في الدورية لكسر بأحد أصابع اليد خلال هذا التدخل الأمني.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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