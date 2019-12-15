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كُتّاب وآراء
ضبط مهرب هواتف يخلّف إصابة جمركي في فرخانة
تمكنت عناصر الجمارك المشتغلة بالمعبر الحدودي فرخانة من إفشال عملية تهريب عدد كبير من الهواتف الذكية على متن سيارة مرقمة بإسبانيا.
مصدر هسبريس أفاد بأن تفتيش السيارة مكن من العثور على 929 هاتفا ذكيا بقيمة مالية تصل إلى 800 مليون سنتيم، مخبأة بعناية داخل تجويفات بالعربة.
وأضاف المصدر ذاته أن السائق حاول الفرار فتسبب في كسر رجل الجمركي وكتفه، ما استدعى نقله إلى المستشفى الحسني بالناظور لتلقي العلاجات.
وقد تم توقيف السائق، البالغ 40 سنة من العمر، وسلّم لعناصر الشرطة القضائية في الناضور للتحقيق معه، وتقرر وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة.