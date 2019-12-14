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الرئيسية | حوادث | جثة متحللة تستنفر الشرطة القضائية في بيوكرى

جثة متحللة تستنفر الشرطة القضائية في بيوكرى

جثة متحللة تستنفر الشرطة القضائية في بيوكرى
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
السبت 14 دجنبر 2019 - 22:30

فتحت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن بيوكرى، مساء اليوم السبت، أبحاثا لكشف أسباب وفاة خمسيني أعزب، عثر عليه جثة هامدة ومتحللة في منزله بحي كناوة وسط المدينة.

وتحركت المصالح الأمنية المختصة والسلطات المحلية والشرطة العلمية بمدينة بيوكرى، على إثر إخبارية توصلت بها تفيد بانتشار روائح كريهة انطلاقا من مسكن الخمسيني، حيث تمت مداهمة المنزل، بأمر من النيابة العامة باستئنافية أكادير، وتم العثور على جثته متحللة.

وبعد معاينتها أمرت النيابة العامة المختصة بنقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، قصد تشريحها وكشف الأسباب الحقيقية وراء الوفاة.

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