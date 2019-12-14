24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:50
|08:21
|13:27
|16:01
|18:23
|19:44
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- جديد محمد الغاوي
- مطالب بفتح تحقيق في وضعية مستشفى بشيشاوة
- نقابة تعليمية تدين "تعنيف أساتذة حاملي شهادات"
- أثنار يطالب الاتحاد الأوروبي بدعم الاحتلال الإسرائيلي
- رائد إيطالي يستحث زعماء العالم من الفضاء: أنقذوا الأرض الجميلة
إبداعات خلف قضبان السجون تحطّ الرّحال بمتحف "بنك المغرب" (5.00)
أسلحة "حروب ناعمة جديدة" تحتدم بين واشنطن وموسكو وبكين (5.00)
المدرب بوميل .. "أغنى عاطل بالمغرب" يتقاضَى 55 مليونا شهريا (5.00)
- العلمي: تصريح أخنوش بشأن التربية يهم فئة واضحة من المغاربة - (253)
- العثماني: اعتقالي في السجن ورئاستي للحكومة من غرائب الزمان - (140)
- هل تنجح "لجنة النموذج التنموي" في إيجاد وصفة لمغرب جديد؟ - (104)
- منيب: أستحق رئاسة الحكومة.. والمنافسة تستدعي حل حزب "البام" - (103)
- عبد المجيد تبون .. مدمن سجائر وبيروقراطي "ابن النظام" بالجزائر - (100)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
جثة متحللة تستنفر الشرطة القضائية في بيوكرى
فتحت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن بيوكرى، مساء اليوم السبت، أبحاثا لكشف أسباب وفاة خمسيني أعزب، عثر عليه جثة هامدة ومتحللة في منزله بحي كناوة وسط المدينة.
وتحركت المصالح الأمنية المختصة والسلطات المحلية والشرطة العلمية بمدينة بيوكرى، على إثر إخبارية توصلت بها تفيد بانتشار روائح كريهة انطلاقا من مسكن الخمسيني، حيث تمت مداهمة المنزل، بأمر من النيابة العامة باستئنافية أكادير، وتم العثور على جثته متحللة.
وبعد معاينتها أمرت النيابة العامة المختصة بنقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، قصد تشريحها وكشف الأسباب الحقيقية وراء الوفاة.