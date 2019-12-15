أقراص هلوسة تجرّ شبانا إلى القضاء بابن سليمان

إبراهيم الحافظون

عرضت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة ابن سليمان، الأحد، ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و29 سنة على النيابة العامة؛ وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بها.

وأفادت مصادر هسبريس بأن توقيف المشتبه فيهم تم بعدما كانوا على متن سيارة خفيفة، إذ مكّنت عملية التفتيش المنجزة داخلها من حجز ما مجموعه 150 قرصا طبيا مخدرا من نوع ريفوتريل؛ فضلا عن مبالغ مالية مهمة يشتبه في كونها من عائدات النشاط المحظور للموقوفين.

واستمعت عناصر الضابطة القضائية بمدينة ابن سليمان للمشتبه فيهم في محاضر قانونية تمهيدية، خلال فترة الحراسة النظرية التي خضعوا لها تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، وتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذه القضية، قبل عرضهم على ممثل الحق العام لاتخاذ القرارات القانونية في حق كل واحد منهم.