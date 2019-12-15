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الرئيسية | حوادث | مكناس .. إيقاف أربعيني خطط لتنفيذ هجوم انتحاري

مكناس .. إيقاف أربعيني خطط لتنفيذ هجوم انتحاري

مكناس .. إيقاف أربعيني خطط لتنفيذ هجوم انتحاري
هسبريس من الرباط
الأحد 15 دجنبر 2019 - 14:37

كشف المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني "ديستي"، إيقافه متطرفا مواليا لـ"داعش" في مكناس، عمره 41 سنة، كان بصدد التخطيط لتنفيذ عملية انتحارية.

وأضاف المكتب، ضمن بلاغ أصدره اليوم الأحد، أن التحريات الأمنية أكدت ضلوع المشتبه فيه ضمن الترويج لفكر "داعش" المتطرف، بالموازاة مع سعيه للحصول على معلومات وخبرات متعلقة باستعمال الأسلحة.

"البحث أفاد أن المعني بالأمر كان بصدد التخطيط لتنفيذ عملية انتحارية بهدف إحداث خسائر جسيمة"، يذكر "BCIJ" على متن البلاغ المثمّن للتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية في مكناس.

العملية، وفق المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية ومخطوطات تتعلق بمواد تدخل في إعداد المتفجرات، وسيتم تقديم المشتبه فيه للعدالة فور انتهاء البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - يونس الرباطي الأحد 15 دجنبر 2019 - 15:11
يحب محاربة الفكر السلفي الوهابي و تجريم أفكار ابن تيمية و سيد قطب و كل خطابات الكراهية و الجهاد و العنف المقدس حتى تُجفف منابع الإرهاب، و إلا سوف يتبقى جحافل الإرهابيين تتناسل ولو تم إيقاف الآلاف منهم.
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2 - سيمو الأحد 15 دجنبر 2019 - 15:19
تحية كبيرة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية .. في الحقيقة ما كرهناش المغريب يدير شي حملة واسعة ديال اعتقال أي واحد متدين مشكوك في التطرف الديني ديالو و تكون مراقبة أمنية على كاع الجوامع و التجمعات الدينية .. لأن هاذ الفكر الداعشي الإسلامي الاجرامي شي نهار البلاد كلها غادي تخرب بسبابو
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