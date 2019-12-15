مكناس .. إيقاف أربعيني خطط لتنفيذ هجوم انتحاري

هسبريس من الرباط

كشف المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني "ديستي"، إيقافه متطرفا مواليا لـ"داعش" في مكناس، عمره 41 سنة، كان بصدد التخطيط لتنفيذ عملية انتحارية.

وأضاف المكتب، ضمن بلاغ أصدره اليوم الأحد، أن التحريات الأمنية أكدت ضلوع المشتبه فيه ضمن الترويج لفكر "داعش" المتطرف، بالموازاة مع سعيه للحصول على معلومات وخبرات متعلقة باستعمال الأسلحة.

"البحث أفاد أن المعني بالأمر كان بصدد التخطيط لتنفيذ عملية انتحارية بهدف إحداث خسائر جسيمة"، يذكر "BCIJ" على متن البلاغ المثمّن للتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية في مكناس.

العملية، وفق المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية ومخطوطات تتعلق بمواد تدخل في إعداد المتفجرات، وسيتم تقديم المشتبه فيه للعدالة فور انتهاء البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة.