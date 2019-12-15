24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:50
|08:22
|13:27
|16:02
|18:24
|19:44
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- نقاش حقوقي للرفض والتأييد في عقوبة الإعدام
- استهداف الوحدة الترابية يحرم رئيس الجزائر من "التهنئة المغربية"
- مكناس .. إيقاف أربعيني خطط لتنفيذ هجوم انتحاري
- إحباط محاولة للهجرة غير النظامية بساحل بوجدور
- بنكيران ينتقد حضور "مشكّكين في الإسلام" بلجنة النموذج التنمويّ
"قطار بوقنادل" و"ملعب الموت" .. كوارث تسائل المستعجلات بالمملكة (5.00)
- العلمي: تصريح أخنوش بشأن التربية يهم فئة واضحة من المغاربة - (285)
- منيب: أستحق رئاسة الحكومة.. والمنافسة تستدعي حل حزب "البام" - (114)
- استهداف الوحدة الترابية يحرم رئيس الجزائر من "التهنئة المغربية" - (101)
- "الأحرار" يرصدون المشاكل والانتظارات بأبي الجعد - (93)
- "المتعاقدون" يُهددون الحكومة بالتصعيد ويتمسّكون بمطلب الإدماج - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
إحباط محاولة للهجرة غير النظامية بساحل بوجدور
تمكنت دورية حراسة تابعة للقوات المساعدة، اليوم الأحد، من توقيف قارب صيد على متنه 19 مهاجرا سريا يتحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا في طريقهم نحو جزر الكناري انطلاقا من منطقة أوزيولت الواقعة بسواحل مدينة بوجدور.
وأوردت مصادر جريدة هسبريس الالكترونية أن القارب الموقوف عثر بداخله، أيضا، على جثتيْ مهاجريْن تم توجيههما نحو مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي.
وأضافت المصادر نفسها أن الموقوفين سيُنقلون، خلال الساعات المقبلة، نحو مركز الإيواء بمدينة العيون في انتظار ترحيلهم تجاه بلدانهم الأصلية.
وفور إخطارها، انتقلت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي بجماعة اجريفية إلى المكان، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة وفتح تحقيق معمق للوقوف على ظروف ملابسات الواقعة.