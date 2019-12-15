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الرئيسية | حوادث | إحباط محاولة للهجرة غير النظامية بساحل بوجدور‬

إحباط محاولة للهجرة غير النظامية بساحل بوجدور‬

إحباط محاولة للهجرة غير النظامية بساحل بوجدور‬
مصطفى البكار
الأحد 15 دجنبر 2019 - 15:12

تمكنت دورية حراسة تابعة للقوات المساعدة، اليوم الأحد، من توقيف قارب صيد على متنه 19 مهاجرا سريا يتحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا في طريقهم نحو جزر الكناري انطلاقا من منطقة أوزيولت الواقعة بسواحل مدينة بوجدور.

وأوردت مصادر جريدة هسبريس الالكترونية أن القارب الموقوف عثر بداخله، أيضا، على جثتيْ مهاجريْن تم توجيههما نحو مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي.

وأضافت المصادر نفسها أن الموقوفين سيُنقلون، خلال الساعات المقبلة، نحو مركز الإيواء بمدينة العيون في انتظار ترحيلهم تجاه بلدانهم الأصلية.

وفور إخطارها، انتقلت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي بجماعة اجريفية إلى المكان، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة وفتح تحقيق معمق للوقوف على ظروف ملابسات الواقعة.

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