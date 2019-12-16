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كُتّاب وآراء
اعتداء بالسلاح الأبيض يستهدف شابين بمدينة تطوان
تعرض عضوان بالشبيبة الاتحادية بتطوان، ليلة الأحد، لاعتداء بالسلاح الأبيض، من طرف شخصين مجهولين باغتاهما على مستوى شارع محمد الخامس.
وأفاد مصدر مطلع، أن عضوي الشبيبة الاتحادية بتطوان، غادرا مقر الحزب، عقب انتهاء اجتماع تنظيمي، وكانا في طريقهما لتناول وجبة سريعة بأحد المحلات بوسط الشارع، مضيفا أنهما تفاجآ بهجوم مباغت عليهما بالسلاح الأبيض من طرف شخصين مجهولين، تعرض أحدهما على إثر ذلك لإصابتين على مستوى الوجه، فيما أصيب الثاني على مستوى الرأس.
واستنكر أعضاء الشبيبة الاتحادية بتطوان، في تدوينات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي الاعتداء الذي طال العضوين بالهيئة ذاتها، مطالبين الجهات الأمنية بفتح تحقيق في الواقعة، وتوقيف الفاعلين.