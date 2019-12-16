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الرئيسية | حوادث | غرقى وناجون في محاولة فاشلة للهجرة بالناظور

غرقى وناجون في محاولة فاشلة للهجرة بالناظور

غرقى وناجون في محاولة فاشلة للهجرة بالناظور
هسبريس من الرباط (صور: محمد العبوسي)
الاثنين 16 دجنبر 2019 - 15:10

تدخلت عناصر البحرية الملكية ببني انصار، اليوم الاثنين، لإنقاذ مهاجرين يتحدرون من دول جنوب الصحراء الكبرى كانوا على متن قارب لنقلهم صوب إسبانيا.

مصادر هسبريس أوردت أن القارب الذي كان على متنه 91 شخصا غرق بعد تحطمه بالسواحل المغربية. وقد أسفر تدخل البحرية الملكية عن انتشال 7 جثت، فيما نجا 84 شخصا.

وبمساعدة الهلال الأحمر المحلي الذي وظف 6 سيارات إسعاف، تم نقل 10 من الناجين إلى المستشفى الحسني بالناظور حيث يتلقون الإسعافات الضرورية.

ووفق المصدر ذاته، تم الاحتفاظ بالمرشحين للهجرة غير النظامية من طرف السلطات الأمنية بميناء بني انصار للتحقيق معهم وكشف الواقفين وراء العملية.

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