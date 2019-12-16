قنينة غاز مسيل للدموع‎ توقف حارسا خاصا بفاس

هسبريس من الرباط

أوقفت عناصر الشرطة بمنطقة أمن فاس الجديد دار الدبيبغ، التابعة لولاية أمن فاس، أمس الأحد، حارس أمن خاص بأحد المركبات التجارية، يشتبه في تورطه في ارتكاب اعتداء جسدي باستعمال قنينة غاز مسيل للدموع.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الإثنين، توصلت به هسبريس، قالت من خلاله إن مصالح الأمن الوطني كانت قد توصلت بإشعار هاتفي حول تعرض عدد من المستخدمات بمركب تجاري لحالة اختناق جراء استنشاق غاز مسيل للدموع، انتقلت إثره عناصر الشرطة إلى المكان، حيث تمكنت من تحديد مصدر هذا الاعتداء بعدما تبين لها أن عنصرين من الحراسة الخاصة دخلا في خلاف بالقرب من الباب الخارجي للمركز، تطور إلى استعمال أحدهما قنينة غاز مسيل للدموع في حق زميله.

الاعتداء المتبادل، يقول البلاغ، نجمت عنه إصابة مجموعة من المستخدمات بشكل عرضي نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، وهو ما استدعى نقلهن إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.

وأسفرت عملية التفتيش التي أنجزت بمنزل المشتبه فيه عن حجز عبوة الغاز المسيل للدموع المستعمل في الاعتداء، والتي تبين أنه تحصل عليها عن طريق أحد أقربائه، قبل أن يتم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد باقي الظروف والملابسات المحيطة بهذه الواقعة.

في المقابل، نفت ولاية أمن فاس، بشكل قاطع، ما تم الترويج له من أخبار زائفة تدعي أن هذه القضية كانت عبارة عن عمل إجرامي بغرض السرقة.