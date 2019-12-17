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الرئيسية | حوادث | توقيف شخصين بشبكة لترويج المخدرات بالرشيدية

توقيف شخصين بشبكة لترويج المخدرات بالرشيدية

توقيف شخصين بشبكة لترويج المخدرات بالرشيدية
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 02:18

مكن تنسيق أمني بين عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرشيدية ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، نهاية الأسبوع المنصرم، من توقيف شخصين للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار الدولي بالمخدرات.

المديرية العامة للأمن الوطني أوردت، في بلاغ توصلت به هسبريس، أنه تم توقيف المشتبه فيهما، البالغين من العمر 40 و42 سنة، بمدخل مدينة أرفود، على متن سيارة رباعية الدفع، وبحوزتهما مبالغ مالية مهمة تناهز 691 ألفا و800 درهم، يشتبه في كونها من عائدات الاتجار الدولي بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

عمليات التفتيش والتمشيط المنجزة في إطار هذه القضية بالجماعة القروية "المصيصي"، التي تبعد بحوالي 90 كيلومترا في اتجاه مدينة تنغير، يقول البلاغ، مكنت من حجز 2 طن و93 كيلوغراما من مخدر الشيرا، معبأة في 73 حزمة كبيرة كانت مخبأة في منطقة خلاء تحت أكوام من الحجارة.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية، وكذا تحديد امتداداتها وارتباطاتها المحتملة، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.

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