تخريب سور بالصويرة يجر أشخاصا إلى التحقيق

إبراهيم مغراوي من مراكش

فتحت سرية الدرك الملكي بإقليم الصويرة، الاثنين، تحقيقا تمهيديا مع ثلاثة أفراد سلموا أنفسهم طواعية بعد توقيف رابعهم خلال نهاية الأسبوع الماضي، من أجل تخريب سور وقائي لمستودع وعدم الامتثال لأوامر النيابة العامة.

وأفادت مصادر هسبريس بأن الموقوفين الأربعة "قاموا خلال الأسبوع الفارط بتعريض ممتلكات عامة تابعة لوزارة الداخلية بجماعة اكرض بإقليم الصويرة للتخريب".

وأضافت أن "الهجوم على العمال وتخريب الحائط تم من طرف المعنيين بالأمر"، مشيرة إلى أن "ذلك تم أثناء تقدم أشغال بناء سور وقائي للمستودع الجماعي".

وعلى إثر توصل النيابة العامة بشكاية حول هذا الهجوم، انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى مقر جماعة أكرض وأوقفت شخصا، فيما لاذ ثلاثة آخرون بالفرار إلى وجهة مجهولة.