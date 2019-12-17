24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:51
|08:23
|13:28
|16:02
|18:24
|19:45
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مركز تطوان للفن الحديث يسترجع الذاكرة التاريخية
- مقلع رمال يثير احتجاج "تيدلي مسفيوة" في الحوز
- محنة مشجع الجيش
- تأمين الانتقال الديمقراطي يؤجّل تسريع الإصلاحات الاجتماعية بتونس
- توقعات الأرصاد الجوية لطقس اليوم الإثنين بالمغرب
منية رزق الله .. موهبة مغربية تشنّف أسماع الألمان بألحان الكمان (5.00)
- جبهة البوليساريو تتحدى التحذيرات المغربية بزحف إلى المنطقة العازلة - (147)
- لهجة بنكيران الجديدة .. حربائية المكاسب والدّفاع عن إمارة المؤمنين - (98)
- تدريس الأمازيغية بالإعدادي .. تجربة جديدة تتألق بضواحي تزنيت - (65)
- عملية نصب عقارية من باريس توقع بضحايا مشاريع "باب دارنا" - (63)
- ألمانيا تشجع الهجرة الآمنة وتُرحب باليد العاملة المغربية المؤهلة - (42)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تخريب سور بالصويرة يجر أشخاصا إلى التحقيق
فتحت سرية الدرك الملكي بإقليم الصويرة، الاثنين، تحقيقا تمهيديا مع ثلاثة أفراد سلموا أنفسهم طواعية بعد توقيف رابعهم خلال نهاية الأسبوع الماضي، من أجل تخريب سور وقائي لمستودع وعدم الامتثال لأوامر النيابة العامة.
وأفادت مصادر هسبريس بأن الموقوفين الأربعة "قاموا خلال الأسبوع الفارط بتعريض ممتلكات عامة تابعة لوزارة الداخلية بجماعة اكرض بإقليم الصويرة للتخريب".
وأضافت أن "الهجوم على العمال وتخريب الحائط تم من طرف المعنيين بالأمر"، مشيرة إلى أن "ذلك تم أثناء تقدم أشغال بناء سور وقائي للمستودع الجماعي".
وعلى إثر توصل النيابة العامة بشكاية حول هذا الهجوم، انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى مقر جماعة أكرض وأوقفت شخصا، فيما لاذ ثلاثة آخرون بالفرار إلى وجهة مجهولة.