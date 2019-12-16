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الرئيسية | حوادث | "مشرمل" يُرسل ستة أشخاص إلى مستشفى بيوكرى

"مشرمل" يُرسل ستة أشخاص إلى مستشفى بيوكرى

"مشرمل" يُرسل ستة أشخاص إلى مستشفى بيوكرى
هسبريس من اشتوكة آيت باها
الاثنين 16 دجنبر 2019 - 17:20

أقدم شخص من مواليد سنة 1995، اليوم الاثنين، على الهجوم على ستة أشخاص، ضمنهم والده، باستعمال سلاح أبيض من الحجم الكبير، في دوار "غزالة"، التابع للجماعة الترابية آيت اعميرة، ضواحي اشتوكة آيت باها.

واستنادا إلى مصادر هسبريس، فقد خلّفت الحادثة استنفارا أمنيا بآيت اعميرة، إلى جانب خوف وهلع في صفوف الساكنة، مما استدعى تدخّل السلطة المحلية بالمقاطعة الثانية والقوات المساعدة التي تمكّنت من شلّ حركة الشخص الهائج، واقتياده إلى مقر المقاطعة قبل توجيهه إلى المركز الترابي للدرك.

وأوردت المصادر ذاتها أن المعني، الملقب بـ"المانيفيل"، من ذوي السوابق القضائية، كان في حالة غير طبيعية وسكر متقدم، حيث استلّ سلاحا أبيض من الحجم الكبير وشرع في استهداف المارة بالشارع العام، مما نجم عنه بتر أصبع يد سيدة، وإصابة خمسة آخرين نُقلوا إلى مستشفى بيوكرى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - soufianejean الاثنين 16 دجنبر 2019 - 18:25
و كما هو معتاد سوف نراه بيننا في اقل من سنتين. الله إرحمنا.
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20
2 - الوجدي الاثنين 16 دجنبر 2019 - 18:27
هذا ماشي مشرمل ، هذا إرهابي يستغل تساهل الاحكام القضائية وحنان القانون الجنائي مع قطّاع الطرق في حين جد صارم مع من يطلب حقوقه ويفضح الفساد . لو أن السيدة ضربته بصخرة للرأس حماية لأصبعها وحماية لحقّها في الامن والسلامة البدنية فالقانون الجنائي سيكون قاسيا عليها والحكم أضعاف أضعاف ما سيصدر من أجل أصبعها .
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11
3 - أحمد الاثنين 16 دجنبر 2019 - 18:39
إلى متى سوف تظل هذه الفواجع والمآسي
إلى متى سوف نظل نفترس في بعضنا كالوحوش.هل ضاقت بنا الدنيا لهذا الحد. هل هذا سببه الفقر أم قلة الإيمان.
آللهم ارحمنا برحمتك يارب العالمين. آللهم ألف بين قلوبنا. بالله.
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4
4 - med الاثنين 16 دجنبر 2019 - 18:44
هناك طرق وقناطرفي حالة مزرية وهناك شباب يجب إعادة تربيته وادماجه من جديد لمادا لاتفكر الدولة في تطويع هدا بداك ونربح الاتنين باصلاحهما
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