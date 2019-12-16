"مشرمل" يُرسل ستة أشخاص إلى مستشفى بيوكرى

هسبريس من اشتوكة آيت باها

أقدم شخص من مواليد سنة 1995، اليوم الاثنين، على الهجوم على ستة أشخاص، ضمنهم والده، باستعمال سلاح أبيض من الحجم الكبير، في دوار "غزالة"، التابع للجماعة الترابية آيت اعميرة، ضواحي اشتوكة آيت باها.

واستنادا إلى مصادر هسبريس، فقد خلّفت الحادثة استنفارا أمنيا بآيت اعميرة، إلى جانب خوف وهلع في صفوف الساكنة، مما استدعى تدخّل السلطة المحلية بالمقاطعة الثانية والقوات المساعدة التي تمكّنت من شلّ حركة الشخص الهائج، واقتياده إلى مقر المقاطعة قبل توجيهه إلى المركز الترابي للدرك.

وأوردت المصادر ذاتها أن المعني، الملقب بـ"المانيفيل"، من ذوي السوابق القضائية، كان في حالة غير طبيعية وسكر متقدم، حيث استلّ سلاحا أبيض من الحجم الكبير وشرع في استهداف المارة بالشارع العام، مما نجم عنه بتر أصبع يد سيدة، وإصابة خمسة آخرين نُقلوا إلى مستشفى بيوكرى.