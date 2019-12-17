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الرئيسية | حوادث | حيازة الشيرا توقع بشخص بالمحطة الطرقية بتطوان

حيازة الشيرا توقع بشخص بالمحطة الطرقية بتطوان

حيازة الشيرا توقع بشخص بالمحطة الطرقية بتطوان
جمال سماحي من تطوان
الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 06:55

تمكنت عناصر الشرطة العاملة بالمحطة الطرقية بتطوان، الاثنين، من توقيف شخص كان على متن حافلة للمسافرين متلبسا بحيازة كمية من مخدر الشيرا.

ووفق ما أفاد به مصدر أمني جريدة هسبريس، فإن "الموقوف في الأربعين من عمره، وينحدر من مدينة شفشاون"، مضيفا أنه "ضبط على متن حافلة قادمة من مدينة تاونات متلبسا بحيازة 21 صفيحة من مخدر الشيرا مخبأة بعناية داخل كيس للتبضع".

وبحسب المصدر ذاته، فقد أحيل المعني على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان من أجل تعميق الأبحاث معه، ووضع رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

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