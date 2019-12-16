شرطة دبي تنهي مغامرات رضوان تاغي العقل المدبر لجريمة "لاكريم"

هسبريس من الرباط

تمكنت شرطة دبي، اليوم الاثنين، من إلقاء القبض على رضوان تاغي، أحد أخطر العناصر الإجرامية المطلوبة عالمياً والمُدرجة على قوائم "الإنتربول"، والمتهم بكونه العقل المدبر لجريمة مقهى "لاكريم" بمراكش.

وأوضحت القيادة العامة لشرطة دبي أن رضوان تاغي، البالغ من العمر 41 عاماً، وهو رئيس منظمة "ملائكة الموت" الإجرامية، كانت صدرت بحقه مذكرات قبض دولية في العام الماضي بتهمة الانتماء لمنظمات إجرامية خطيرة، بعد أن دخل إلى أراضي الإمارات منتحلاً هوية شخص آخر.

وفي هذا الصدد، أوضح عبد الله المري، القائد العام لشرطة دبي، أن "المشتبه فيه دخل الدولة عبر مطار دبي، مستخدماً وثائق رسمية (جواز سفر رسمي وتأشيرة سفر) بهوية غير هويته، قادماً من هولندا، "وتمكن من الدخول للدولة قبل التعميم عليه من قبل السلطات المعنية في دولته، وكان يقيم في إحدى المناطق السكنية في دبي دون ممارسة أي نشاط إجرامي، مستعينا بمساعدين من عدة جنسيات مختلفة لتسيير أموره واحتياجاته الحياتية اليومية".

وأضاف المتحدث أن المتهم، الذي يحمل الجنسية الهولندية، يعتبر من أخطر المجرمين في هولندا نظراً لخطورة الجرائم المنسوبة إليه، التي تتنوع بين جرائم القتل والإتجار بالمخدرات، من خلال رئاسته لمنظمة تحمل اسم "ملائكة الموت"، وهي كذلك من المنظمات الإجرامية الخطرة في هولندا، لاسيما لانخراطها في مجال تجارة المخدرات.

كما أورد المتحدث أن المتهم ارتكب جرائم عدة في أوروبا وأفريقيا، وتمكن من تفادي الأجهزة الأمنية، "نظراً للجوئه لانتحال هويات مختلفة وتخفيه الدائم عن أعين رجال الأمن".

من جانبه، أكد القائد العام للشرطة الهولندية، إيريك أكيربوم، أن تعاون شرطة دبي "كان له عظيم الأثر في تحقيق هذا الإنجاز الذي يأتي بمثابة نموذج يجسّد الأثر الإيجابي الكبير لتضافر جهود الأجهزة الشرطية في مكافحة الجريمة المنظَّمة حول العالم".

وعن تفاصيل هذا التعاون، قال العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إن السلطات الهولندية طلبت المساعدة في البحث والتحري عن المذكور لاحتمال وجوده في إمارة دبي أو في الدول المجاورة، موضحاً أنه تم تشكيل فريق عمل من نخبة ضباط وأفراد الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ممثلة في إدارة المطلوبين للبحث والتحري وجمع المعلومات، ما قاد إلى تحديد مكان إقامة المتهم وإلقاء القبض عليه معترفاً بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه.

وأضاف المتحدث أن الصعوبة التي واجهتها السلطات الهولندية في ضبط المتهم قادتها إلى رصد مكافأة مالية قدرها 100 ألف يورو للحصول على معلومات تؤدي إلى إلقاء القبض على المدعو رضوان تاغي لخطورته، مشيراً إلى أنه "سيتم إحالة المتهم على السلطات القضائية المعنيّة في الدولة لاتخاذ اللازم وفق الإجراءات القانونية المُتبعة في مثل هذه الحالات".