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الرئيسية | حوادث | شرطة دبي تنهي مغامرات رضوان تاغي العقل المدبر لجريمة "لاكريم"

شرطة دبي تنهي مغامرات رضوان تاغي العقل المدبر لجريمة "لاكريم"

شرطة دبي تنهي مغامرات رضوان تاغي العقل المدبر لجريمة "لاكريم"
هسبريس من الرباط
الاثنين 16 دجنبر 2019 - 19:00

تمكنت شرطة دبي، اليوم الاثنين، من إلقاء القبض على رضوان تاغي، أحد أخطر العناصر الإجرامية المطلوبة عالمياً والمُدرجة على قوائم "الإنتربول"، والمتهم بكونه العقل المدبر لجريمة مقهى "لاكريم" بمراكش.

وأوضحت القيادة العامة لشرطة دبي أن رضوان تاغي، البالغ من العمر 41 عاماً، وهو رئيس منظمة "ملائكة الموت" الإجرامية، كانت صدرت بحقه مذكرات قبض دولية في العام الماضي بتهمة الانتماء لمنظمات إجرامية خطيرة، بعد أن دخل إلى أراضي الإمارات منتحلاً هوية شخص آخر.

وفي هذا الصدد، أوضح عبد الله المري، القائد العام لشرطة دبي، أن "المشتبه فيه دخل الدولة عبر مطار دبي، مستخدماً وثائق رسمية (جواز سفر رسمي وتأشيرة سفر) بهوية غير هويته، قادماً من هولندا، "وتمكن من الدخول للدولة قبل التعميم عليه من قبل السلطات المعنية في دولته، وكان يقيم في إحدى المناطق السكنية في دبي دون ممارسة أي نشاط إجرامي، مستعينا بمساعدين من عدة جنسيات مختلفة لتسيير أموره واحتياجاته الحياتية اليومية".

وأضاف المتحدث أن المتهم، الذي يحمل الجنسية الهولندية، يعتبر من أخطر المجرمين في هولندا نظراً لخطورة الجرائم المنسوبة إليه، التي تتنوع بين جرائم القتل والإتجار بالمخدرات، من خلال رئاسته لمنظمة تحمل اسم "ملائكة الموت"، وهي كذلك من المنظمات الإجرامية الخطرة في هولندا، لاسيما لانخراطها في مجال تجارة المخدرات.

كما أورد المتحدث أن المتهم ارتكب جرائم عدة في أوروبا وأفريقيا، وتمكن من تفادي الأجهزة الأمنية، "نظراً للجوئه لانتحال هويات مختلفة وتخفيه الدائم عن أعين رجال الأمن".

من جانبه، أكد القائد العام للشرطة الهولندية، إيريك أكيربوم، أن تعاون شرطة دبي "كان له عظيم الأثر في تحقيق هذا الإنجاز الذي يأتي بمثابة نموذج يجسّد الأثر الإيجابي الكبير لتضافر جهود الأجهزة الشرطية في مكافحة الجريمة المنظَّمة حول العالم".

وعن تفاصيل هذا التعاون، قال العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إن السلطات الهولندية طلبت المساعدة في البحث والتحري عن المذكور لاحتمال وجوده في إمارة دبي أو في الدول المجاورة، موضحاً أنه تم تشكيل فريق عمل من نخبة ضباط وأفراد الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ممثلة في إدارة المطلوبين للبحث والتحري وجمع المعلومات، ما قاد إلى تحديد مكان إقامة المتهم وإلقاء القبض عليه معترفاً بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه.

وأضاف المتحدث أن الصعوبة التي واجهتها السلطات الهولندية في ضبط المتهم قادتها إلى رصد مكافأة مالية قدرها 100 ألف يورو للحصول على معلومات تؤدي إلى إلقاء القبض على المدعو رضوان تاغي لخطورته، مشيراً إلى أنه "سيتم إحالة المتهم على السلطات القضائية المعنيّة في الدولة لاتخاذ اللازم وفق الإجراءات القانونية المُتبعة في مثل هذه الحالات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - mehdi Frankfurt الاثنين 16 دجنبر 2019 - 19:17
ماذا عن أخطر المجرمين الذين نهبوا البلاد ولم يتركو الأخضر واليابس بلاد السكيزوفرين والنفاق
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2 - Dr. F الاثنين 16 دجنبر 2019 - 19:21
كلما ارى اسم مقهى لاكريم اتأسف ان هناك مستثمر او تاجر يملك مقهى ولم يجد احد يستشره كيف يكتب كلمة La crème، هذا له دلالة خاصة يدل على ان اغلب المغاربة لايتقنون الفرنسية، يااسفاه.
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3 - مغربي من دبي الاثنين 16 دجنبر 2019 - 19:23
اخيرا لعنو الشيطان وقررو اعتقاله,اتمنى ان يتم اعتقال جميع المجرمين الذين اتخذو من الامارات مخبئا وان تتوقف الامارات عن تبييض اموال المخدرات والدعارة والرشوة
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4 - عادل الاثنين 16 دجنبر 2019 - 19:23
بحال هاد الفئة لتتحتاج لإعادة التربية،...أما الشعب الدرويش راه مرابي من عند ربي...
هسبريس صوت الشعب
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5 - عبدالقادر جرسيف الاثنين 16 دجنبر 2019 - 19:25
بعد تسلمه يجب اعدامه على الفور،مثل هذا النمط من البشرية يسمى فيروس ولهذا يجب استئصاله فان الحكم عليه بالسجن او حتى المؤبد سيكلف الدولة عدة اتعاب.
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6 - مواطن مغربي الاثنين 16 دجنبر 2019 - 19:27
الإمارات تعرف عدد الطيور وفصيلتها التي تعبر إلى اجواءها. فما بالك بالبشر.. انها كانت تعرف داك الشخص. فقد تكون ضغوط أمريكية او سعودية اجبرتها على إلقاء القبض عليه
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7 - M. Jabri الاثنين 16 دجنبر 2019 - 19:29
والله زين يا شباب.احسنتوا.،
الدروس المغربية بتاع وسط السبعينات بدات تعطي ثمارها يعني بعد 43 سنة شويا كثير بس ما عليش المهم انتم في الطريق الصحيح للقضاء على الدواعش
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8 - Said الاثنين 16 دجنبر 2019 - 19:32
من اخطر المجرمين في هولاندا و هده الأخيرة ترصد مكافأة قدرها 100 الف يورو من خلال قيمة المكافاة المالية يتضح لنا مدى خطورة هدا المجرم هههه.
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9 - رجاوي واللحمد الله الاثنين 16 دجنبر 2019 - 19:34
على الدولة المغربية أن تتسرع بالطلب به من الإمارات العربية قبل تسليمه لهولندا التي تتخوف هي كدلك من تسليمه حسب بعض المسؤلين الدين فرحو كتيرا وأعطوه إهتمام إعلامي كبير بعد القبض عليه.
أنا شخصيا أتمنى أن يحاكم في المغرب ويسجن فيه لأن هؤلاء المجرمين القتلة شوهو صمعتنا وصمعة وطننا ونحن نعمل ونتعب من أجل لقمة حلال وإعطاء نضرة طيبة عن وطننا وديننا الحنيف.
أمتال هدا موجودين بكترة ويضنون أنهم بشر من نوع أخر بسبب جهلهم وبعدهم من طريق الله.
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