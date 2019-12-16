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الرئيسية | حوادث | "القاتل الصامت" يخنق أنفاس شاب ثلاثيني بتزنيت

"القاتل الصامت" يخنق أنفاس شاب ثلاثيني بتزنيت

"القاتل الصامت" يخنق أنفاس شاب ثلاثيني بتزنيت
مصطفى البكار
الاثنين 16 دجنبر 2019 - 21:10

لقي شخص مصرعه، اليوم الإثنين، داخل منزله الواقع بحي المسيرة وسط مدينة تزنيت، متأثرا باستنشاقه لكمية من غاز أحادي أوكسيد الكربون بسبب سخان مائي.

وحسب مصدر هسبريس، فإن الهالك البالغ من العمر 31 سنة، الذي كان يشتغل بائعا للسمك، لفظ أنفاسه الأخيرة فور خروجه من حمام المنزل بسبب مضاعفات اختناقه بغاز أحادي أوكسيد الكربون.

عناصر الشرطة التابعة لمنطقة أمن تزنيت حلت بالمكان فور علمها بالموضوع، وفتحت تحقيقا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل الوقوف على ظروف الواقعة، بينما جرى نقل جثة الهالك نحو مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي في انتظار تسليمها لذويه بعد القيام بجميع الإجراءات الإدارية المعمول بها في مثل هذه الحالات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - مواطنة حرة الاثنين 16 دجنبر 2019 - 21:22
بش غنعرفو وش كيتسرب الغاز من السخان.حت تنكون مخلوعة اقتما بغيت نستعملو.شي حد إجاوب عافاكوم.
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1
2 - مواطن صامت الاثنين 16 دجنبر 2019 - 21:31
المواطن رخيص .المواطن ضحية البزنز الرخيص.لمذا لا تمنع السخانات وغيرها من المواد الصينية .من طرف الدولة.ولكن لا يهم الضحية انسان مغربي مزلوط له الله
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3
3 - سليم الاثنين 16 دجنبر 2019 - 21:43
يا اخوان اشتروا أجهزة الانذار المبكر ضد تسرب غاز أحادي اكسيد الكربون، أجهزة صغيرة تعلق في جدار الحمام وتطلق صافرة مدوية عند تسرب هذا الغاز. ملحوظة لا يجب الخلط بين أجهزة إنذار الحريق التي تتفاعل مع الدخان وأجهزة الانذار المبكر ضد تسرب غاز أحادي الكربون
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2
4 - فهد الاثنين 16 دجنبر 2019 - 21:44
رحم الله الهالك وأسكنه فسيح جنانه
من المحزن جدا أن تتكرر مثل هذه الحوادث والتي يرجع سببها بالدرجة الأولى إلى عدم الالتزام بقواعد السلامة .
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