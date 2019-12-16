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كُتّاب وآراء
"القاتل الصامت" يخنق أنفاس شاب ثلاثيني بتزنيت
لقي شخص مصرعه، اليوم الإثنين، داخل منزله الواقع بحي المسيرة وسط مدينة تزنيت، متأثرا باستنشاقه لكمية من غاز أحادي أوكسيد الكربون بسبب سخان مائي.
وحسب مصدر هسبريس، فإن الهالك البالغ من العمر 31 سنة، الذي كان يشتغل بائعا للسمك، لفظ أنفاسه الأخيرة فور خروجه من حمام المنزل بسبب مضاعفات اختناقه بغاز أحادي أوكسيد الكربون.
عناصر الشرطة التابعة لمنطقة أمن تزنيت حلت بالمكان فور علمها بالموضوع، وفتحت تحقيقا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل الوقوف على ظروف الواقعة، بينما جرى نقل جثة الهالك نحو مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي في انتظار تسليمها لذويه بعد القيام بجميع الإجراءات الإدارية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
من المحزن جدا أن تتكرر مثل هذه الحوادث والتي يرجع سببها بالدرجة الأولى إلى عدم الالتزام بقواعد السلامة .