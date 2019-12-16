"القاتل الصامت" يخنق أنفاس شاب ثلاثيني بتزنيت

مصطفى البكار

لقي شخص مصرعه، اليوم الإثنين، داخل منزله الواقع بحي المسيرة وسط مدينة تزنيت، متأثرا باستنشاقه لكمية من غاز أحادي أوكسيد الكربون بسبب سخان مائي.

وحسب مصدر هسبريس، فإن الهالك البالغ من العمر 31 سنة، الذي كان يشتغل بائعا للسمك، لفظ أنفاسه الأخيرة فور خروجه من حمام المنزل بسبب مضاعفات اختناقه بغاز أحادي أوكسيد الكربون.

عناصر الشرطة التابعة لمنطقة أمن تزنيت حلت بالمكان فور علمها بالموضوع، وفتحت تحقيقا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل الوقوف على ظروف الواقعة، بينما جرى نقل جثة الهالك نحو مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي في انتظار تسليمها لذويه بعد القيام بجميع الإجراءات الإدارية المعمول بها في مثل هذه الحالات.