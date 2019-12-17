24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5108:2313:2816:0218:2419:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. السعوديون يحاولون التصدي لظاهرة إهدار الأطعمة (5.00)

  2. ألمانيا تشجع الهجرة الآمنة وتُرحب باليد العاملة المغربية المؤهلة (5.00)

  3. "توجّس" جزائري يرد اليد الممدودة للمملكة ويبدد آمال المصالحة (5.00)

  4. "سبيريت" تُتمم شراء مصنع "بومباردييه" بالمغرب (5.00)

  5. تفعيل رسمية الأمازيغية، هل دقت ساعة الحسم؟ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | المركز القضائي بأزرو ينهي نشاط عصابة إجرامية

المركز القضائي بأزرو ينهي نشاط عصابة إجرامية

المركز القضائي بأزرو ينهي نشاط عصابة إجرامية
حميد رزقي
الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 10:12

أحال درك المركز القضائي بأزرو على الوكيل العام لدى استئنافية مكناس، الإثنين، خمسة أشخاص يشتبه في أنهم متورطون في تكوين عصابة إجرامية بشبهة الاختطاف والسرقة تحت التهديد.

وأفادت مصادر هسبريس بأن المركز القضائي بأزرو كان قد باشر بحثا قانونيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بعدما توصل بعدة شكايات من طرف مواطنين تعرضوا للسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض والضرب والجرح.

وأضافت المصادر ذاتها أن التحريات قادت إلى توقيف خمسة أشخاص ينحدرون من تيفلت يشتبه في أنهم المتورطون في العمليات المذكورة بحسب شهادات الضحايا، كما تم حجز سيارتين وبعض المعدات كان يستعملها المشتبه فيهم لاختطاف الضحايا وسلبهم أغراضهم بالقوة.

يذكر أن المشتبه فيهم الخمسة تمّ وضعهم تحت الحراسة النظرية منذ السبت لتعميق البحث، قبل عرضهم اليوم الإثنين على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمكناس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.