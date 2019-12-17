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كُتّاب وآراء
المركز القضائي بأزرو ينهي نشاط عصابة إجرامية
أحال درك المركز القضائي بأزرو على الوكيل العام لدى استئنافية مكناس، الإثنين، خمسة أشخاص يشتبه في أنهم متورطون في تكوين عصابة إجرامية بشبهة الاختطاف والسرقة تحت التهديد.
وأفادت مصادر هسبريس بأن المركز القضائي بأزرو كان قد باشر بحثا قانونيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بعدما توصل بعدة شكايات من طرف مواطنين تعرضوا للسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض والضرب والجرح.
وأضافت المصادر ذاتها أن التحريات قادت إلى توقيف خمسة أشخاص ينحدرون من تيفلت يشتبه في أنهم المتورطون في العمليات المذكورة بحسب شهادات الضحايا، كما تم حجز سيارتين وبعض المعدات كان يستعملها المشتبه فيهم لاختطاف الضحايا وسلبهم أغراضهم بالقوة.
يذكر أن المشتبه فيهم الخمسة تمّ وضعهم تحت الحراسة النظرية منذ السبت لتعميق البحث، قبل عرضهم اليوم الإثنين على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمكناس.