شرطة بركان توقف متورطين في الهجرة السرية

هسبريس من الرباط

أوقفت عناصر الأمن الوطني بمدينة بركان، بتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، الاثنين، أربعة اشخاص، من بينهم منظمان للهجرة السرية ووسيطان، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وكانت مصالح الأمن الوطني بمدينة بركان قد ضبطت، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن، مرشحين للهجرة غير المشروعة، وحجزت قاربا مزودا بكميات من المحروقات يشتبه في استخدامه في عمليات التهجير السري، كما أوقفت أربعة أشخاص، من بينهم وسيطان حضرا لاستلام القارب، بينما تم توقيف المشتبه فيهما الرئيسيين بمنطقة "مداغ" بضواحي مدينة بركان.

عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من "حجز قارب مطاطي ثان بمدينة وجدة، يشتبه في استخدامه هو الآخر من طرف أفراد هذه الشبكة الإجرامية في عمليات التهجير السري"، وفق المصدر ذاته.

وقد تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة مع الأشخاص الأربعة المتورطين في تنظيم وتسهيل عمليات الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتوقيف كافة المتورطين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.