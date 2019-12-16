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كُتّاب وآراء
مصرع طفل غرقا في حوض مائي نواحي برشيد
أمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية سطات، اليوم الاثنين، بإجراء تشريح طبي لجثة طفل يبلغ سنة ونصف السنة من عمره، لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، لفائدة البحث القضائي المفتوح في الحادث المميت.
وأفادت مصادر هسبريس بأن الطفل الهالك "و، غ"، المزداد سنة 2018 بدوار شرقاوة جماعة وقيادة جاقمة إقليم برشيد، عثر عليه جثة هامدة بحوض مائي بمسقط رأسه، حيث جرى إشعار مركز الدرك بالدروة والسلطات المحلية بالجاقمة.
وانتقلت عناصر من الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي الدروة سرية برشيد وممثل عن السلطات المحلية جاقمة إلى دوار شرقاوة، حيث عاينوا الجثة قبل توجيهها بواسطة سيارة نقل الأموات نحو قسم حفظ الجثث بسطات رهن إشارة البحث القضائي.