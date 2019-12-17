شرطة الناظور تجهض عملية للهجرة غير المشروعة‎

هسبريس من الرباط

بعد فاجعة وفاة 7 مهاجرين يتحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، أمس بسواحل الناظور، إثر غرق قارب كان يقلهم صوب إسبانيا، تمكنت عناصر الأمن الوطني بالمدينة ذاتها، في اليوم ذاته، من إجهاض عملية للهجرة غير المشروعة وضبط 25 مرشحا.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن إجراءات البحث المنجزة في هذه القضية مكنت من توقيف شخص يشتبه في ارتباطه بتنظيم الهجرة غير المشروعة، وتبين أنه يشكل موضوع بحث على الصعيد الوطني، مضيفا أن عمليات التفتيش أسفرت عن حجز صدريات وإطارات مطاطية يشتبه في استخدامها في عمليات الهجرة السرية.

وتم وضع المشتبه فيه الرئيسي تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث القضائي المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ في حين سيتم تطبيق القانون المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية في حق مرشحي الهجرة غير المشروعة المضبوطين في هذه القضية.