24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:51
|08:23
|13:28
|16:02
|18:24
|19:45
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مقلع الرمال بالحوز
- رسائل الملك إلى رئيس الحكومة والأحزاب
- علينا أن لا ننسى الفروق بيننا
- "سينما المؤلف" تراهن على التوفيق بين الأسلوب وقوانين السوق
- نقاش في السياسة: نبيلة منيب
"قضاة المغرب" يرفضون الضغط ويطالبون بالتحقيق في "التشهير" (5.00)
ألمانيا تشجع الهجرة الآمنة وتُرحب باليد العاملة المغربية المؤهلة (5.00)
"توجّس" جزائري يرد اليد الممدودة للمملكة ويبدد آمال المصالحة (5.00)
"الملك الناسك" يكشف أسرار "اللعبة الخطيرة" لزعيم كوريا الشمالية (5.00)
- لهجة بنكيران الجديدة .. حربائية المكاسب والدّفاع عن إمارة المؤمنين - (102)
- جبهة البوليساريو تواصل ترديد أسطوانة "الكفاح المسلّح" ضد المغرب - (83)
- "توجّس" جزائري يرد اليد الممدودة للمملكة ويبدد آمال المصالحة - (73)
- "الأحرار" يرفض المسّ بالثوابت الوطنية عبر السبّ والأقوال الساقطة - (71)
- ألمانيا تشجع الهجرة الآمنة وتُرحب باليد العاملة المغربية المؤهلة - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
شرطة الناظور تجهض عملية للهجرة غير المشروعة
بعد فاجعة وفاة 7 مهاجرين يتحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، أمس بسواحل الناظور، إثر غرق قارب كان يقلهم صوب إسبانيا، تمكنت عناصر الأمن الوطني بالمدينة ذاتها، في اليوم ذاته، من إجهاض عملية للهجرة غير المشروعة وضبط 25 مرشحا.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن إجراءات البحث المنجزة في هذه القضية مكنت من توقيف شخص يشتبه في ارتباطه بتنظيم الهجرة غير المشروعة، وتبين أنه يشكل موضوع بحث على الصعيد الوطني، مضيفا أن عمليات التفتيش أسفرت عن حجز صدريات وإطارات مطاطية يشتبه في استخدامها في عمليات الهجرة السرية.
وتم وضع المشتبه فيه الرئيسي تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث القضائي المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ في حين سيتم تطبيق القانون المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية في حق مرشحي الهجرة غير المشروعة المضبوطين في هذه القضية.