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الرئيسية | حوادث | 17 قتيلا و1951 جريحا حصيلة حوادث المدن

17 قتيلا و1951 جريحا حصيلة حوادث المدن

17 قتيلا و1951 جريحا حصيلة حوادث المدن
هسبريس - و.م.ع
الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 05:56

لقي 17 شخصا مصرعهم، وأصيب 1951 آخرون بجروح، إصابات 61 منهم بليغة، في 1499 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 9 إلى 15 دجنبر الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 42 ألف و298 مخالفة، وإنجاز 10 ألف و714 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 31 ألفا و584 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 6 ملايين و368 ألف و875 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3916 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6697 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 101 مركبة.

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