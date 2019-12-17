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الرئيسية | حوادث | جثة طبيب على قارعة الطريق تستنفر درك خريبكة

جثة طبيب على قارعة الطريق تستنفر درك خريبكة

جثة طبيب على قارعة الطريق تستنفر درك خريبكة
هسبريس من خريبكة
الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 21:40

فتحت مصلحة التشخيص القضائي للدرك الملكي بخريبكة، اليوم، بحثا حول ملابسات وفاة طبيب متقاعد عُثر على جثته ملقاة على قارعة الطريق الرابطة بين خريبكة ومدخل الطريق السيار من الجهة الشمالية للمدينة.

وأوضحت مصادر الجريدة أن الهالك كان يمارس رياضة المشي باستمرار خارج مدينة خريبكة في اتجاه الطريق السيار، قبل أن يُعثر على جثته في ظروف تحيل إلى أنه تعرّض للدهس بواسطة سيارة، تزامنا مع تهاطل الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة صباح اليوم.

وباشرت المصالح الدركية، تحت إشراف فعلي لقائد سرية خريبكة، بحثا حول الموضوع، انطلاقا من معاينة التسجيلات التي رصدتها بعض كاميرات المراقبة المتواجدة بالقرب من مكان الواقعة، في أفق تحديد ظروف وملابسات الوفاة وتحديد المتورط في الحادث وترتيب الجزاءات.

وعلمت الجريدة من مصادر خاصة أن التحريات التي قامت بها المصالح الدركية، إلى حدود الساعة، تقترب بشكل كبير من فكّ لغز الواقعة، من خلال تقليص عدد السيارات المشتبه فيها، ما سيمكّن في وقت قصير من الوصول إلى الواقف وراء عملية الدهس المؤدية إلى الوفاة.

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