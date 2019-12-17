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الرئيسية | حوادث | حادثة سير تنهي حياة طفل ضواحي بومالن دادس

حادثة سير تنهي حياة طفل ضواحي بومالن دادس

حادثة سير تنهي حياة طفل ضواحي بومالن دادس
هسبريس من تنغير
الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 23:33

لقي طفل يبلغ من العمر 11 سنة مصرعه، مساء اليوم الثلاثاء، في حادثة سير خطيرة وقعت على مستوى الطريق الجهوية الرابطة بين بومالن دادس وأمسمرير، وبالضبط بدوار جيدا الواقع بالنفوذ الترابي لجماعة بومالن دادس.

واستنادا إلى المعلومات المتوفرة لدى جريدة هسبريس فإن الضحية، الذي كان يركب دراجة هوائية، تعرض لإصابات خطيرة في أنحاء متفرقة من جسده إثر صدمه بواسطة شاحنة متوسطة الحجم، ما عجل بوفاته بالمكان.

وأفادت المعطيات عينها بأن الطفل ينحدر من دوار أيت مسعود بجماعة أيت يول، وهو من مواليد شهر أبريل من سنة 2008، وكان يقود دراجته الهوائية قبل أن تفاجئه الشاحنة وتصدمه وترديه قتيلا على الفور.

وحلت بمكان الواقعة عناصر المركز الترابي للدرك الملكي ببومالن دادس، لاتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحوادث؛ فيما تم وضع سائق الشاحنة رهن الاعتقال الاحتياطي، قصد تعميق معه البحث، وذلك بأمر من النيابة العامة المختصة.

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