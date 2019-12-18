بيع المخدرات للتلاميذ يورط شخصا قرب وادي زم

هسبريس من خريبكة

أطلقت سريّتا الدرك الملكي بخريبكة ووادي زم حملات تمشيطية بالمجال القروي، من أجل وضع حد لعمليات ترويج المخدرات بصفة عامة، وبالقرب من المؤسسات التعليمية بشكل خاص، ما أدى إلى سقوط أول مشتبه فيه على خلفية الموضوع ذاته.

وأوضحت مصادر الجريدة أن عناصر من مصلحة التشخيص القضائي التابعة لسرية وادي زم تمكنت، اليوم، من توقيف شخص للاشتباه في تورطه في ترويج مخدر الشيرا في صفوف تلاميذ مؤسسة تعليمية بمركز جماعة أولاد بوغادي ضواحي وادي زم.

وأضافت المصادر ذاتها أن عملية التفتيش المنجزة في إطار القضية ذاتها أسفرت عن ضبط كمية من المخدرات بحوزة الموقوف، ليتم وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية، لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة.

وأكّدت مصادر الجريدة أن الحملة التي تباشرها المراكز الترابية ومراكز التشخيص القضائي للدرك الملكي بخريبكة ووادي زم تستهدف بالأساس محيط المؤسسات التعليمية، من أجل تضييق الخناق على تجار المخدرات الذين يجعلون من التلاميذ زبناء لهم.