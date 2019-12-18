24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:52
|08:24
|13:29
|16:03
|18:25
|19:45
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- شركة أمريكية تُقدم حلولاً تكنولوجية لتطوير النظام التعليمي بالمغرب
- حلول تكنولوجية أمريكية
- جثة طبيب على قارعة الطريق تستنفر درك خريبكة
- حادثة سير تنهي حياة طفل ضواحي بومالن دادس
- شهادات تنسج ذكريات ومناقب الإعلامي الراحل عبد الجليل فنجيرو
"قضاة المغرب" يرفضون الضغط ويطالبون بالتحقيق في "التشهير" (5.00)
المغرب يبسطُ سيادة تشريعية كاملة على البحر وأراضي الصحراء (5.00)
- جبهة البوليساريو تواصل ترديد أسطوانة "الكفاح المسلّح" ضد المغرب - (93)
- فرنسا تشترط الوصفة الطبية لشراء أدوية تُباع بصيدليات المملكة - (65)
- وزارة النقل تعزو مسؤولية ارتفاع حوادث السير إلى العامل البشري - (63)
- نجاب .. طيار عسكري يستعيد تفاصيل ربع قرن في سجون تندوف - (57)
- المغرب يبسطُ سيادة تشريعية كاملة على البحر وأراضي الصحراء - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
بيع المخدرات للتلاميذ يورط شخصا قرب وادي زم
أطلقت سريّتا الدرك الملكي بخريبكة ووادي زم حملات تمشيطية بالمجال القروي، من أجل وضع حد لعمليات ترويج المخدرات بصفة عامة، وبالقرب من المؤسسات التعليمية بشكل خاص، ما أدى إلى سقوط أول مشتبه فيه على خلفية الموضوع ذاته.
وأوضحت مصادر الجريدة أن عناصر من مصلحة التشخيص القضائي التابعة لسرية وادي زم تمكنت، اليوم، من توقيف شخص للاشتباه في تورطه في ترويج مخدر الشيرا في صفوف تلاميذ مؤسسة تعليمية بمركز جماعة أولاد بوغادي ضواحي وادي زم.
وأضافت المصادر ذاتها أن عملية التفتيش المنجزة في إطار القضية ذاتها أسفرت عن ضبط كمية من المخدرات بحوزة الموقوف، ليتم وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية، لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة.
وأكّدت مصادر الجريدة أن الحملة التي تباشرها المراكز الترابية ومراكز التشخيص القضائي للدرك الملكي بخريبكة ووادي زم تستهدف بالأساس محيط المؤسسات التعليمية، من أجل تضييق الخناق على تجار المخدرات الذين يجعلون من التلاميذ زبناء لهم.