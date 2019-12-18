24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5208:2413:2916:0318:2519:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. "قضاة المغرب" يرفضون الضغط ويطالبون بالتحقيق في "التشهير" (5.00)

  2. "أونسا" تحجز منتجات غذائية فاسدة بمدينة وجدة (5.00)

  3. المغرب يبسطُ سيادة تشريعية كاملة على البحر وأراضي الصحراء (5.00)

  4. الحساسية الغذائية (5.00)

  5. نقابات فرنسية تحتشد ضد إصلاح معاشات التقاعد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | بيع المخدرات للتلاميذ يورط شخصا قرب وادي زم

بيع المخدرات للتلاميذ يورط شخصا قرب وادي زم

بيع المخدرات للتلاميذ يورط شخصا قرب وادي زم
هسبريس من خريبكة
الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 07:18

أطلقت سريّتا الدرك الملكي بخريبكة ووادي زم حملات تمشيطية بالمجال القروي، من أجل وضع حد لعمليات ترويج المخدرات بصفة عامة، وبالقرب من المؤسسات التعليمية بشكل خاص، ما أدى إلى سقوط أول مشتبه فيه على خلفية الموضوع ذاته.

وأوضحت مصادر الجريدة أن عناصر من مصلحة التشخيص القضائي التابعة لسرية وادي زم تمكنت، اليوم، من توقيف شخص للاشتباه في تورطه في ترويج مخدر الشيرا في صفوف تلاميذ مؤسسة تعليمية بمركز جماعة أولاد بوغادي ضواحي وادي زم.

وأضافت المصادر ذاتها أن عملية التفتيش المنجزة في إطار القضية ذاتها أسفرت عن ضبط كمية من المخدرات بحوزة الموقوف، ليتم وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية، لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة.

وأكّدت مصادر الجريدة أن الحملة التي تباشرها المراكز الترابية ومراكز التشخيص القضائي للدرك الملكي بخريبكة ووادي زم تستهدف بالأساس محيط المؤسسات التعليمية، من أجل تضييق الخناق على تجار المخدرات الذين يجعلون من التلاميذ زبناء لهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.