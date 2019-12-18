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كُتّاب وآراء
الدرك الملكي بوادي زم يضبط 12 طنا من "الماحيا"
تمكنت عناصر من مركز التشخيص القضائي التابع لسرية الدرك الملكي بوادي زم، الثلاثاء، من ضبط كمية من مسكر ماء الحياة، وتفكيك معمل سرّي يحتوي على مجموعة من المعدات التي تستعمل في تقطير هذه المادة المخدرة.
وعن تفاصيل العملية، أوضحت مصادر هسبريس أن عناصر من الدرك الملكي داهمت معملا سريا بطريق واد ڭرو، بناء على معلومات توفّرت لديها في إطار حربها ضد معدّي ومروّجي ومستهلكي "الماحيا" بالمنطقة.
وأضافت المصادر ذاتها أن الواقفين وراء إعداد مسكر ماء الحياة تمكنوا من الفرار والإفلات من قبضة الدركيين، تاركين وراءهم كمية تُقدّر بـ12 طنا من هذه المادة، بعضها سائل وجاهز للاستهلاك، والباقي ما يزال في مرحلة التخمّر.
وأشارت مصادر هسبريس إلى أن كمية "الماحيا" المحجوزة ستخضع للإتلاف وفق المساطر القضائية والقانونية المعروفة، فيما تكثّف مصالح الدرك الملكي تحرياتها للوصول إلى المتورطين في هذه القضية من أجل تقديمهم إلى العدالة وترتيب الجزاءات في حقهم.