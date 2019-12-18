24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5208:2413:2916:0318:2519:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. الجواهري: توقيت "العفو الجديد" مناسب .. والانخراط يدعم الشفافية (5.00)

  2. بلافريج يطالب بإقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا في المغرب (5.00)

  3. حديث في السياسة (5.00)

  4. المغرب يبسطُ سيادة تشريعية كاملة على البحر وأراضي الصحراء (5.00)

  5. زيت الزيتون المغشوشة تهدد صحة المغاربة بمرض التشمع الكبدي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الدرك الملكي بوادي زم يضبط 12 طنا من "الماحيا"

الدرك الملكي بوادي زم يضبط 12 طنا من "الماحيا"

الدرك الملكي بوادي زم يضبط 12 طنا من "الماحيا"
هسبريس من خريبكة
الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 11:28

تمكنت عناصر من مركز التشخيص القضائي التابع لسرية الدرك الملكي بوادي زم، الثلاثاء، من ضبط كمية من مسكر ماء الحياة، وتفكيك معمل سرّي يحتوي على مجموعة من المعدات التي تستعمل في تقطير هذه المادة المخدرة.

وعن تفاصيل العملية، أوضحت مصادر هسبريس أن عناصر من الدرك الملكي داهمت معملا سريا بطريق واد ڭرو، بناء على معلومات توفّرت لديها في إطار حربها ضد معدّي ومروّجي ومستهلكي "الماحيا" بالمنطقة.

وأضافت المصادر ذاتها أن الواقفين وراء إعداد مسكر ماء الحياة تمكنوا من الفرار والإفلات من قبضة الدركيين، تاركين وراءهم كمية تُقدّر بـ12 طنا من هذه المادة، بعضها سائل وجاهز للاستهلاك، والباقي ما يزال في مرحلة التخمّر.

وأشارت مصادر هسبريس إلى أن كمية "الماحيا" المحجوزة ستخضع للإتلاف وفق المساطر القضائية والقانونية المعروفة، فيما تكثّف مصالح الدرك الملكي تحرياتها للوصول إلى المتورطين في هذه القضية من أجل تقديمهم إلى العدالة وترتيب الجزاءات في حقهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Salé Ahmed الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 12:01
السلام عليكم ، تشديد العقوبة بالسجن والاشغال الشاقة في حق كل من سولت له نفسه بيع جميع أنواع المخدرات سواء الصلبة أو الساءلة ليكون عبرة للآخرين . شكرا لرجال الدرك الملكي .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
2 - عمي خالد الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 12:15
معمل سري ؟؟!!! المعمل لا يمكن ان يكون سري لان المعمل يتطلب بناية يتطلب أدوات يتطلب مواد يتطلب عمال يتطلب حركة الدخول والخروج كل هذا لا يمكن ان يمر دون علم اعوان المخزن اللهم اذا كان هناك تواطء وتغماض العينين كالعادة !!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
3 - amin sidi الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 12:24
سلا: واش معمل كتصنع فيه الاطنان من المحية كيتسما بي معمل سيري .اين هي عيون الدولة ؟ لمتال كيگول ضرب لحديد محدو سخون ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.