إنقاذ مغاربة وصينيين وسط الثلوج في إقليم ميدلت

محمد آيت حساين

أدت التساقطات الثلجية الكثيفة التي عرفتها مجموعة من المناطق بإقليم ميدلت، الثلاثاء، إلى محاصرة مجموعة من المواطنين، من بينهم سياح من جمهورية الصين العشبية، وذلك بالمنطقة المسماة باب النوياض الواقعة بين إملشيل وأغبالة، وفق ما أكده مصدر من السلطة المحلية.

ووفق المصدر ذاته، فإن الثلوج التي عرفتا المنطقة تسببت منذ الساعات الأولى من صباح الثلاثاء في محاصرة مجموعة من المواطنين كانوا على متن سيارة لنقل الأشخاص في الطريق الرابطة بين إملشيل وأغبالة، مشيرا إلى أن كثافة الثلوج حالت دون مواصلتهم الطريق وجعلتهم عالقين بلا أكل ولا شرب.

وأشار المتحدث، في اتصال بجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن "السلطات الإقليمية والمحلية وباقي المصالح المعنية فور إشعارها بخبر محاصرة المعنيين وسط الثلوج، عملت على تسخير آليات متخصصة في إزاحة الثلوج من أجل الوصول إليهم،" موردا أن "هذه المجهودات مكنت من إنقاذ جميع العالقين وسط الثلوج، وهم في صحة جيدة".

وذكر المصدر ذاته أن "المعنيين لم يعانوا من أي مضاعفات إثر الحصار الذي فرضته الثلوج عليهم"، داعيا في الوقت نفسه مستعملي الطرق إلى "توخي الحيطة والحذر أثناء تنقلهم عبر الطرقات التي تعرف تساقطات ثلجية، ومتابعة أحوال الطقس قبل السفر".