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الرئيسية | حوادث | الغموضُ يحوم حول مصير شبان مغاربة مفقودين في عرض البحر

الغموضُ يحوم حول مصير شبان مغاربة مفقودين في عرض البحر

الغموضُ يحوم حول مصير شبان مغاربة مفقودين في عرض البحر
عبد الكريم هرواش من الناظور
الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 11:00

ما زال مصيرُ ثمانية شبّان ناظوريين أبحروا انطلاقًا من سواحل الناظور صوب شبه الجزيرة الإبيرية بتاريخ 28 أكتوبر الماضي مجهولًا إلى حدودِ كتابة هذه الأسطر، بعد انقطاع أنبائهم تمامًا منذ رحلةِ الهجرة السّرية التي قاموا بها على متن قاربِ صيد.

وفيما يكتنفُ الغموضُ هذه الواقعة التي استأثرت باهتمام الرّأي العام بالمدينة، لم تُباشر السّلطات بالبلاد أيّة تحركات جدية للبحث عن مصير هؤلاء المفقودين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و38 سنة، في ظل تضاربِ الأنباء عن بقائهم على قيدِ الحياة ما دام أن البحر لم يلفظ جثّة أي واحد منهم إذا رُجّح احتمال غرقهم.

وتعالتْ أصواتُ عددٍ من الفعاليات الجمعوية المتابعة للخبر بالناظور مطالبةً المسؤولين على المستوى المحلي والوطني بالتّعاطي الجدّي مع الموضوع أمام القلقِ المُتزايد لعائلات هؤلاء الشبان، خاصة بعد كثرة الشّكايات والمُراسلات الموجهة إلى الحكومة ووزارة الخارجية بصددِ الواقعة.

وقال جمال التّرك، فاعل جمعوي، إنّ "عائلات المفقودين تعيشُ حاليا قلقًا نفسيا رهيبا على فلذات أكبادها، ونحن بدورنا كفعاليات جمعوية لا ندّخر جهدا في التحرّك على كافة المستويات عبر ربط الاتّصالات المستمرة بالسلطات الإسبانية والجزائرية وأيضا التّونسية، غير أنّ مصير هؤلاء المفقودين المتحدّرين من عدد من الأحياء الشعبية بالناظور ما زال مجهولًا".

وأشار المتحدّث إلى أنّ "هناك احتمالا كبيرا أن يتواجد هؤلاء الشّبان في أحد السّجون بتونس بعد الاطلاع على خبر منشور على صفحات أحد المنابر الإعلامية التونسية يشير إلى اعتقال السلطات لشباب من المهاجرين غير الشّرعيين اقتحموا الحدود التونسية البحرية، لمطابقة بعض الأوصاف المُشار إليها في المقال الصحافي لأعمار هؤلاء الشّبان وقارب الصّيد الذي أبحروا على متنه".

وأضاف التّرك قائلا: "طلبنا من المسؤولين الدفع بالخارجية المغربية إلى استفسار السلطات التونسية عن هويات هؤلاء المعتقلين، لكن لم نتلقّ أي رد إلى حد الآن".

واستنكر حكيم شملال، منسّق حركة "متطوّعون من أجل الناظور"، هذا "التّعاطي اللامبالي للمسؤولين بخصوص مصير أبناء الوطن الذين تُجبرهم ظروف البحث عن لقمة العيش على خوض مغامرات قوارب الموت للعبور إلى الضّفة الأخرى".

وأردف قائلا: "الشباب المغربي رأسمال البلاد، يجب استغلال فرص استثمارهم بدل الدّفع بهم إلى ركوب أمواج البحر، وفي حالة ما إذا قاموا بذلك وفقدوا، كما هي حالة هؤلاء الشّبان، تَكون الدّولة مجبرة على القيام بواجب التحركات على جميع الأصعدة لإنقاذهم والبحث عن مصيرهم".

وقال فهد الكردي، الكاتب العام لفرع الحزب الاشتراكي الموحد بالناظور، إن "حادثة هؤلاء الشبان الناظوريين المفقودين تُعدّ جزءًا من سلسلة طويلة من الوقائع المُماثلة التي عاشها شباب مغاربة راودهم حلم العبور إلى الضّفة الأخرى بدوافعِ تردّي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسّياسية".

وأضاف أن "هناك عددًا هائلًا من الشباب الرّاغبين حاليا ومستقبلًا في الهجرة السّرية، ما يجعل مآسي مغامرات الموت في البحر مُحتملةً في أيّة لحظةٍ"، مطالبًا الدّولة بـ"العمل على تحسين الظّروف الاجتماعية للشباب للحيلولة دون تفكيرهم في الهجرة السرية وتعريض حياتهم لخطر الموت".

وكان سلميان حوليش، النّائب البرلماني رئيس بلدية الناظور السّابق، قد وجّه رسالة بخصوص الموضوع إلى رئيس الحكومة، سعد الدّين العثماني، بتاريخ 13 نونبر الماضي، لربط الاتّصالات بسلطات البلدان المجاورة والبحث عن مصير هؤلاء الشّبان، غير أنّ رسالته لم تؤخذ بعين الاعتبار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - عادل الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 11:18
وفيما يكتنفُ الغموضُ هذه الواقعة التي استأثرت باهتمام الرّأي العام بالمدينة، لم تُباشر السّلطات بالبلاد أيّة تحركات جدية للبحث عن مصير هؤلاءالمفقودين ،
بطبيعة الحال لن يحًركوا ساكنا لأنهم مغاربة فقراء من أبناء الشعب تخيلوا معي لو كانوا المفقودين فرنسيين أو جنسيات أجنبية ماذا سيفعلون لحشدوا كل الوسائل والإمكانيات المتاحة للبحث عنهم أتساءل هل هؤلاء المسؤولين بشر مغاربة مسلمين متلنا أم قطاع طرق ومافيا هي التي تتحكم في البلاد والعباد
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31
2 - Hassan الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 11:22
أتمنى من الشباب أن يعو بأن أروبا لم يعد فيها شيء إلا العنصرية وقلة العمل وأن لايغامرون بأنفسهم في البحر وكذالك الاهل لازم أن لايشجعو أبناءهم على الهجرة لايوجد شيء كان زمان العمل وكل شيء الآن باح والووو
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28
3 - سارة الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 11:25
لماذا هذه الهجرة الجماعية فأن المغرب أفضل من أوربا حيث دولة ديمقراطية دولة الحق والقانون أما أوربا كثر فيها المشاكل الإجتماعية والإحتجاجات والتسول والتفقير والنهب والإنتحار والتشرميل والدعارة والبطالة والهجرة إلى إفريقيا والتعذيب والإغتصاب والقمع والإستبداد ،الجالية سوف تعود إلى بلدها لتنعم وتتبرع بالخيرات والثروات وبالديمقراطية وبالحقوق الإنسان وبالمستشفيات الضخمة شعارنا الله الوطن الملك الله إطول في عمر سيدنا
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-5
4 - INCROYABLE MAIS VRAI الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 11:28
يبدو أن العقد الإجتماعي قد فكت روابطه إلا ما يصنعه الإعلام من أوهام قد تضلل الرأي العام عقود تلك العقود ، وأصبح المغرب أشبه بالشعوب اللقيطة التي تسكن الجزر البعيد ، حيث لا ماض مشترك ولا حضارة ولا عقيدة ، وأنما هي استقواء القوي على الضعيف ، المغرب دولة لم يعد لها حس إنتماء ، وأنما تقوم بالكذب والنفاق كلما تعلق الأمر بتمجيد الزعيم أو القائد ، الإسلاميون واليساريون قد يصابوا في يوم ما بالحمق ويصبحوا كالدراويش تائهين بين الأزقة ، عالم المغرب بدون معنى ، نحن عبيد للسلطان والجيش والمخابرات ، عبيد لنظام عالمي قاهر ...إنه الموت والإختناق ...
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12
5 - عبدالله الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 11:42
الحكومة والمسؤولين المغاربة لايهمهم أمر المغاربة حتى ولو ابتلغهم البحر جميعا ولم يبقي على أحد. ما يهم المسؤولين هو المبلغ المخصص للميزانية على رأس كل سنة وكيفة نهب النصيب الأكبر من هذه الميزانية.
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7
6 - brahim الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 11:42
لهذه دراجة أصبح المواطن المغربي لا يساوي شيء لا من يبحث عليهم في البر او البحر ماهو دور البحرية ووزارة الخارجية ان لم يحركا ساكنا
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6
7 - مهاجر الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 11:47
رسالة حوليش حول المواطنين المفقودين لرءيس الحكومة لم تؤخذ بعين الاعتبار ها علاش المواطن يتجه الىً السب والقذف في الوطن والحكومة وموءسسات الدولة. لانه لا حولة ولا قوة له ويقول " حسبي الله ونعم الوكيل ".
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9
8 - Abderazzak الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 11:53
هو في الحقيقة الغموض يلف أكثر من 80% من الشعب المغربي. ليس فقط المفقودين في البحر.
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12
9 - Fellah الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 12:05
إن الحكومات المتتالية لايهمها إلا العملة الصعبة التي يرسلها المهاجرون إلى وطنهم الأم وذويهم...
انتهى الكلام...
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7
10 - من اليائسين الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 12:14
لقد اصبحت اروبا الملاد الاخير لجميع الشباب ليائسين من الحياة اصبحو يفظلون ان يكونوا وجبة لاسماك بدل البقاء في وطنهم الذي يحكمه مسؤولون لا ظمير لهم وشغلهم الوحيد التملق بالانجازات في وسائل الاعلام والدفاع عن مناصبهم
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7
11 - يوسف الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 12:21
ما دام الحال كما هو من طرف المسؤولين، أرى أن تكمل الفعاليات الجمعوية عملها الخيري وتوظف بعض المحامين، بعد جمع تبرعات لتغطية مصاريفهم، للذهاب إلى تونس عبر القنوات التي يرونها ناجعة. الله المستعان
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4
12 - robinhood الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 12:22
"وكان سلميان حوليش، النّائب البرلماني رئيس بلدية الناظور السّابق، قد وجّه رسالة بخصوص الموضوع إلى رئيس الحكومة، سعد الدّين العثماني، بتاريخ 13 نونبر الماضي، لربط الاتّصالات بسلطات البلدان المجاورة والبحث عن مصير هؤلاء الشّبان، غير أنّ رسالته لم تؤخذ بعين الاعتبار" و مازال ا صاحبي الحال يالاه فات شهر، و نتوما بغيتو تخرجو للعيب، واحد شهرين أخرى العثماني يكون مسالي شوي و يمشي يقلب عليهم براسو، غير صبرو مايكون غير الخير.
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5
13 - مغربي قح ماشي عياش وامربي الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 12:27
"خذلني وطني حين قالوا أن تساوى فيه كل شئ

و لم يخبروني أن بين الشئ و الشئ فجوة
يُسـقِـطوا منها من لا قيمة له بالنسبة إليهم
و يتخذون الظلم منهجاً
و يصطفون على خشبة المسرح....
وحدهم يمارسون التمثيل ...
و وحدهم يضحكون .....
و وحدهم يصفقون..."
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4
14 - Mhajar الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 12:39
تزوير زيت الزيتون هو عمل إجرامي. يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات صارمة ضد هذه التحقيقات الجنائية ، السجن والغرامة لمن سولت نفسه.
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2
15 - mehdi الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 12:47
أولا الله يرحم الشباب لو ماتوا أو يعينهم على الرجوع لأهلهم.لازم أن يعرف كل منا أن أوروبا قبل ماتصبح على ماهي عليه اليوم ،جرت فيها وديان من الدماء التي ضحت من أجل الأولاد والأحفاد في حين نحن الآن نجد فيها المخرج الوحيد والأرض التي سيتحقق فيها ملأ السماوات والأرض أحلام.من جهة أهرى بعد الوصول والإضطرار للكذب تأتي مرحلة العمل واللغة والإندماج،كل هذا يأخد في أحسن الأحوال 5سنوات،ليأتي بعد ذلك الأوراق لمن إستطاع إليها سبيلا(مع العلم أنه ليس في الأفق تماما خلال 20 عام المقبلة فتح الإقامة في إسبانيا أو إيطاليا) الزواج أو اللجوء المرفوض قبلا.من جهة أخرى هناك المهارات الخطيرة التي لانتوفر غالبا عليها حتى يمكن أن نعيش.هذا ليس وقت الأحلام بل وقت إثبات الذات وإكتساب مهارات خطيرة مثل ميسي وأنا متأكد أن المعرفة أصبحت متاحة للكل وأن العقل البشري خزان خطير للمهارات وهذا هو الفرق .وفي النهاية الله يسهل على ولاد الناس وياربي ينتقم من أي شفار ،مشرمل...........عفاكم الدماغ راه قدرة خارقة.وكون ميسي باش تمشي مزيان.
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0
16 - بائع القصص الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 12:48
إحصائيات من وكالة إسبانية قالت ان ثلث الضحايا الغرقى في الهجرة السرية على العموم هم مغاربة،
هذه السنة سجلت ما يقرب 650 حالة وفاة من المهاجرين السريين أي ما يقرب 200 مغربي.
يا اخوتي 200 مغربي مات فقط هذه السنة، فمذا نقول عن سنة 2017 و2018 ...
الارقام المعلنة هي اقل تقدير لأن المفقودين هم أعلى بكثير ...
قالت الوكالة أيضا أن فقط 20% من الغرقى يتم انتشال جثثهم الباقي يضل مفقودا إلى الأبد في عرض البحر...
المخجل جدا ان حكومة العثماني غائبة في الموضوع وغير معنية بالأمر كأن البلاد تسيرها كائنات فضائية

انصح العائلات عمد الذهاب إلى البحر توخي الحذر من أي صدمة تصيب أبناؤهم الصغار اذا عثروا على بقايا آدمية تطفو فوق الماء خصوصا في وقت الشتاء ...
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