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كُتّاب وآراء
الغموضُ يحوم حول مصير شبان مغاربة مفقودين في عرض البحر
ما زال مصيرُ ثمانية شبّان ناظوريين أبحروا انطلاقًا من سواحل الناظور صوب شبه الجزيرة الإبيرية بتاريخ 28 أكتوبر الماضي مجهولًا إلى حدودِ كتابة هذه الأسطر، بعد انقطاع أنبائهم تمامًا منذ رحلةِ الهجرة السّرية التي قاموا بها على متن قاربِ صيد.
وفيما يكتنفُ الغموضُ هذه الواقعة التي استأثرت باهتمام الرّأي العام بالمدينة، لم تُباشر السّلطات بالبلاد أيّة تحركات جدية للبحث عن مصير هؤلاء المفقودين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و38 سنة، في ظل تضاربِ الأنباء عن بقائهم على قيدِ الحياة ما دام أن البحر لم يلفظ جثّة أي واحد منهم إذا رُجّح احتمال غرقهم.
وتعالتْ أصواتُ عددٍ من الفعاليات الجمعوية المتابعة للخبر بالناظور مطالبةً المسؤولين على المستوى المحلي والوطني بالتّعاطي الجدّي مع الموضوع أمام القلقِ المُتزايد لعائلات هؤلاء الشبان، خاصة بعد كثرة الشّكايات والمُراسلات الموجهة إلى الحكومة ووزارة الخارجية بصددِ الواقعة.
وقال جمال التّرك، فاعل جمعوي، إنّ "عائلات المفقودين تعيشُ حاليا قلقًا نفسيا رهيبا على فلذات أكبادها، ونحن بدورنا كفعاليات جمعوية لا ندّخر جهدا في التحرّك على كافة المستويات عبر ربط الاتّصالات المستمرة بالسلطات الإسبانية والجزائرية وأيضا التّونسية، غير أنّ مصير هؤلاء المفقودين المتحدّرين من عدد من الأحياء الشعبية بالناظور ما زال مجهولًا".
وأشار المتحدّث إلى أنّ "هناك احتمالا كبيرا أن يتواجد هؤلاء الشّبان في أحد السّجون بتونس بعد الاطلاع على خبر منشور على صفحات أحد المنابر الإعلامية التونسية يشير إلى اعتقال السلطات لشباب من المهاجرين غير الشّرعيين اقتحموا الحدود التونسية البحرية، لمطابقة بعض الأوصاف المُشار إليها في المقال الصحافي لأعمار هؤلاء الشّبان وقارب الصّيد الذي أبحروا على متنه".
وأضاف التّرك قائلا: "طلبنا من المسؤولين الدفع بالخارجية المغربية إلى استفسار السلطات التونسية عن هويات هؤلاء المعتقلين، لكن لم نتلقّ أي رد إلى حد الآن".
واستنكر حكيم شملال، منسّق حركة "متطوّعون من أجل الناظور"، هذا "التّعاطي اللامبالي للمسؤولين بخصوص مصير أبناء الوطن الذين تُجبرهم ظروف البحث عن لقمة العيش على خوض مغامرات قوارب الموت للعبور إلى الضّفة الأخرى".
وأردف قائلا: "الشباب المغربي رأسمال البلاد، يجب استغلال فرص استثمارهم بدل الدّفع بهم إلى ركوب أمواج البحر، وفي حالة ما إذا قاموا بذلك وفقدوا، كما هي حالة هؤلاء الشّبان، تَكون الدّولة مجبرة على القيام بواجب التحركات على جميع الأصعدة لإنقاذهم والبحث عن مصيرهم".
وقال فهد الكردي، الكاتب العام لفرع الحزب الاشتراكي الموحد بالناظور، إن "حادثة هؤلاء الشبان الناظوريين المفقودين تُعدّ جزءًا من سلسلة طويلة من الوقائع المُماثلة التي عاشها شباب مغاربة راودهم حلم العبور إلى الضّفة الأخرى بدوافعِ تردّي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسّياسية".
وأضاف أن "هناك عددًا هائلًا من الشباب الرّاغبين حاليا ومستقبلًا في الهجرة السّرية، ما يجعل مآسي مغامرات الموت في البحر مُحتملةً في أيّة لحظةٍ"، مطالبًا الدّولة بـ"العمل على تحسين الظّروف الاجتماعية للشباب للحيلولة دون تفكيرهم في الهجرة السرية وتعريض حياتهم لخطر الموت".
وكان سلميان حوليش، النّائب البرلماني رئيس بلدية الناظور السّابق، قد وجّه رسالة بخصوص الموضوع إلى رئيس الحكومة، سعد الدّين العثماني، بتاريخ 13 نونبر الماضي، لربط الاتّصالات بسلطات البلدان المجاورة والبحث عن مصير هؤلاء الشّبان، غير أنّ رسالته لم تؤخذ بعين الاعتبار.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (16)
بطبيعة الحال لن يحًركوا ساكنا لأنهم مغاربة فقراء من أبناء الشعب تخيلوا معي لو كانوا المفقودين فرنسيين أو جنسيات أجنبية ماذا سيفعلون لحشدوا كل الوسائل والإمكانيات المتاحة للبحث عنهم أتساءل هل هؤلاء المسؤولين بشر مغاربة مسلمين متلنا أم قطاع طرق ومافيا هي التي تتحكم في البلاد والعباد
انتهى الكلام...
و لم يخبروني أن بين الشئ و الشئ فجوة
يُسـقِـطوا منها من لا قيمة له بالنسبة إليهم
و يتخذون الظلم منهجاً
و يصطفون على خشبة المسرح....
وحدهم يمارسون التمثيل ...
و وحدهم يضحكون .....
و وحدهم يصفقون..."
هذه السنة سجلت ما يقرب 650 حالة وفاة من المهاجرين السريين أي ما يقرب 200 مغربي.
يا اخوتي 200 مغربي مات فقط هذه السنة، فمذا نقول عن سنة 2017 و2018 ...
الارقام المعلنة هي اقل تقدير لأن المفقودين هم أعلى بكثير ...
قالت الوكالة أيضا أن فقط 20% من الغرقى يتم انتشال جثثهم الباقي يضل مفقودا إلى الأبد في عرض البحر...
المخجل جدا ان حكومة العثماني غائبة في الموضوع وغير معنية بالأمر كأن البلاد تسيرها كائنات فضائية
انصح العائلات عمد الذهاب إلى البحر توخي الحذر من أي صدمة تصيب أبناؤهم الصغار اذا عثروا على بقايا آدمية تطفو فوق الماء خصوصا في وقت الشتاء ...