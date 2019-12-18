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كُتّاب وآراء
شرطة ميناء طنجة تحجز 58 كيلوغراما من الشيرا
تمكنت مصالح أمن ميناء طنجة المدينة، اليوم الأربعاء، من توقيف مواطنين من جنسية إسبانية، كانا على متن سيارة نفعية متوجهة إلى طريفة الإسبانية، في رحلة بحرية، إثر ضبط رزم من مخدر الشيرا بلغت كميتها 58.5 كيلوغرامات، كانت مدسوسة بعناية في هيكل سيارتهما.
وتمت إحالة الموقوفين، وهما رجل وامرأة، على المصلحة الولائية للشرطة القضائية قصد تعميق البحث معهما حول الموضوع.
وتدخل هذه العملية في إطار المجهودات المبذولة من طرف مصالح أمن ميناء طنجة المدينة لمحاربة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وتشديد المراقبة عبر المركز الحدودي.