أطنان من أكياس البلاستيك تجر سائقا إلى القضاء

إبراهيم مغراوي

حجزت مصالح الجمارك بمراكش، اليوم الأربعاء، أربعة أطنان من الأكياس البلاستيكية المحظورة على مستوى الطريقة الوطنية رقم 7 بين مدخل المدينة الحمراء وجماعة حربيل تامنصورت.

وقالت مصادر هسبريس إن الكمية المذكورة كانت على متن شاحنة قادمة من الدار البيضاء، تحت غطاء سلعة مغربية تتكون من المواد الغذائية كالشاي وحفاضات الأطفال، لكن يقظة أعوان الجمارك مكنت من إحباط هذه العملية التي كانت ستغرق مدينة مراكش بأكياس ممنوعة قانونا.

وأضافت المصادر ذاتها أنه "تم تحرير محضر بخصوص هذه العملية، وقدم صاحب الشاحنة للتحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة لدى ابتدائية مراكش، في انتظار عرضه على القضاء الذي سيحدد الغرامة القانونية التي عليه أن يؤديها لمصلحة الجمارك".