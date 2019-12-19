"الماحيا" توقع بخمسيني في يد شرطة ابن سليمان

إبراهيم الحافظون من سطات

أفادت مصادر هسبريس بأن فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة ابن سليمان أوقفت، الأربعاء، شخصا يبلغ من العمر 50 سنة، من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطه في الحيازة والاتجار بمسكر "ماء الحياة".

وأوضحت المصادر ذاتها أن توقيف المشتبه فيه جاء بناءً على مذكرات صادرة في حقه من أجل ترويج الخمور، قبل أن تسفر عملية التفتيش التي أنجزت داخل مسكنه بضواحي المدينة عن حجز كميات من مسكر "ماء الحياة" بلغت ما يفوق 500 لتر، فضلا عن مبالغ مالية يشتبه في كونها متحصلة من نشاطه المحظور.

وأمرت النيابة العامة المختصة بمدينة ابن سليمان بالاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي الذي فتحته عناصر الضابطة القضائية التابعة لأمن ابن سليمان، قبل عرضه على وكيل الملك للنظر في المنسوب إليه واتخاذ القرار القانوني في حقه.