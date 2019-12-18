24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5208:2413:2916:0318:2519:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. الجواهري: توقيت "العفو الجديد" مناسب .. والانخراط يدعم الشفافية (5.00)

  2. بلافريج يطالب بإقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا في المغرب (5.00)

  3. حديث في السياسة (5.00)

  4. بين بنكيران ومحمد حفيظ (5.00)

  5. زيت الزيتون المغشوشة تهدد صحة المغاربة بمرض التشمع الكبدي (5.00)

قيم هذا المقال

3.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | محكمة تطوان توزع نصف قرن سجنا في ملف "شهيدة الهجرة السرية"

محكمة تطوان توزع نصف قرن سجنا في ملف "شهيدة الهجرة السرية"

محكمة تطوان توزع نصف قرن سجنا في ملف "شهيدة الهجرة السرية"
هسبريس - أ.ف.ب
الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 21:00

قضت محكمة تطوان بالسجن بين عشرة وأربعة أعوام في حق تسعة أشخاص ضالعين في تدبير محاولة للهجرة غير القانونية انتهت بمقتل الشابة حياة بلقاسم بعد إطلاق البحرية المغربية النار على القارب الذي كان يقلها مع آخرين نحو إسبانيا.

وقضت حياة بلقاسم (22 عاما)، الطالبة في كلية الحقوق المتحدرة من أيرة متواضعة جداً في تطوان، جراء إصابتها في الحادث الذي وقع في سبتمبر 2018 وأسفر أيضا عن إصابة ثلاثة آخرين. وأثار مقتلها تعاطفا واستياء في المملكة.

وقضت المحكمة بالسجن عشر سنوات في حق ثلاثة متهمين، اثنان منهم إسبانيان، أحدهما ربان الزورق، بينما حكمت على ستة آخرين بالسجن 4 أعوام، بحسب ما أفاد به أحد المحامين في الملف مفضلا عدم ذكر اسمه.

وأدين هؤلاء بتهمة تكوين عصابة إجرامية والمساعدة في الهجرة السرية، بينما لم تكن عائلة الضحية طرفا مدنيا في هذه المحاكمة التي انتهت ليل الثلاثاء الأربعاء.

ولجأت العائلة في المقابل إلى المحكمة الإدارية بالرباط في مواجهة الدولة على أساس "مسؤوليتها" عن الحادث، بحسب المصدر نفسه.

وكان مصدر عسكري أكد لوكالة فرانس برس عقب الحادث أن الزورق الذي رصدته سفينة مراقبة اتخذ "موقفا عدائيا"، وقام "بمناورات خطيرة وصلت إلى حد افتعال اصطدام تم تجنبه في اللحظة الأخيرة".

ويعد المغرب من الطرق الرئيسية للهجرة غير القانونية نحو أوروبا، وتنطلق "قوارب الموت"، كما يسميها المغاربة، عادة من السواحل المتوسطية شمالا على مسافة قريبة من سواحل إسبانيا.

ويتحدر معظم المهاجرين من بلدان غرب إفريقيا، لكن الكثير من المغاربة باتوا يلجؤون أيضا إلى هذه الوسيلة في السنتين الأخيرتين على أمل غد أفضل في بلد تطبعه فوارق اجتماعية عميقة.

ولا يعرف عدد المغاربة الذين يحاولون الهجرة نحو أوروبا، في غياب أرقام رسمية.

ووصل نحو 25 ألف مهاجر عبر البحر إلى إسبانيا منذ بداية العام، مقابل أكثر من 55 ألفا العام الماضي، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

وخصّص الاتّحاد الأوروبي عام 2018 مبلغ 140 مليون يورو لمواجهة أزمة الهجرة وشبكات الاتجار بالبشر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - رحيم علي الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 21:19
وخصّص الاتّحاد الأوروبي عام 2018 مبلغ 140 مليون يورو لمواجهة أزمة الهجرة وشبكات الاتجار بالبشر.
كلها ذهبت لجيوب رموز الفساد السياسي والسلطوي التابعون لسلطة التحكم اما الشعب فله الله وانا مهاجرون من جنوب الصحراء فمآلهم الشوارع والحدائق يقلقون راحة المواطن !!
فاين تذهب هذه المبالغ ؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
64
2 - Yoz الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 21:26
وماذا عن الآمرِين بالقتل...!!!؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
59
3 - مواطن الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 21:30
أين من أطلق النار و من أعطه الأمر
هنا لنا لحق أن نشك في نزاهة القضاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
60
4 - عبدو من الرباط الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 21:30
وماذا عن الذين اطلقوا الرصاص وقتلوها أليس حكم الإعدام هو الأعدل في حقهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
46
5 - hassan الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 21:34
اين محاكمة القاتل الحقيقي و من أعطى الأوامر ام هم فوق القانون فقط يحاكم الشعب بل ليس كل الشعب الفقير فيهم فقط وما اكثرهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
50
6 - Said الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 21:40
نصف قرن سجنا ? 50 سنة مقسومة على 9 أشخاص = 5,5 سنوات سجنا لكل سجين هد التوضيح يا هسبريس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-16
7 - علال كبور الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 21:41
قرار الهجرة ولو على حساب الحياة هو دليل على فشل دولةً وانهيارها !!
السؤال الذي يريد المسوولون اخفاؤه هو لماذا يهاجر ابناء الوطن ولو على حساب حياتهم ؟؟
طبعًا لا يمكن الإجابة لانهم دمروا البلد وهم السبب في الفقر والحكرة والبطالة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
8 - المطلب الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 21:41
لو ان هذه الهالكة نجحت في الهجرة فسوف تعاني لوحدها الغربة لن ترحمها ولن تساعدها لا قنصلية ولا سفارة مغربية ولا جمعية مغربية ...وعند حصولها على الاوراق ورجوعها للمغرب سوف تسمع مرحبا بالجالية وتسمع خطابات عن الجالية وتسمع عن كثرة المتدخلين في شان الجالية وبوزارة للجالية ومجلس للجالية وخطابات للملك عن الجالية وسوف يزيد حقدها عندما تقتنع ان بلدها ينظر لها كعملة صعبة فقط رحم الله الشهيدة. واكيد ان مسار قضيتها اخذ طريقا اخر في حين ان الطريق الصحيح تحدثت عنه عاءلتها برفعها عوى ضد من قتلوها وضد الدولة المغربية وليس ضد الزورق فالزورق لم يغرق بل قتلت قتلا متعمدا بالرصاص. الزوارق والقوارب هروبا من الفوارق والفلقاطة هروبا من الزرواطة..واختيار المغامرة والغربة والحرمان من الاهل والبلاد رغم ان بلادنا افضل من اسبانيا بالامس ولا يفرق بيننا سوى البحر لكن الفارق كبير.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
9 - le petit crocodile الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 21:42
يجب النظر في مسؤولية الدولة ايضا , فلا خير و لا تقدم من سياسة تضع الدولة و مسؤوليها في مرتبة القداسة و فوق القانون . المرجوا عدم التعامي عن الدافع الذي تسبب في الحادث.
( و حتى قط مكيهرب من دار العرس) و حاشى ان تكون حياة قطة, بل هي مواطنة مغربية ارادة حياة افضل فحن عليها الموج ,وهاج الرصاص عليها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
10 - القرطاس الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 21:43
عائلة الضحية اتخذت قرارا ذكيا بمقاضاة الدولة امام المحكمة الادارية حيث هناك تعويضات مالية مهمة.ربان الزورق الاسباني لو توقف لما كان هناك رصاص وقتيلة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
11 - غير دايز من هنا الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 21:43
و ما مصير من أطلق النار على المواطنة المغربية ؟
و ما مصير من أعطى الأمر بإطلاق النار عليها ؟
و ما مصير من كان وراء هروب المواطنة المغربية ؟
و ما مصير من أفقر المواطنة المغربية ؟
رحمة الله عليها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
12 - assad الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 21:56
الذي أطلق حارس الحدود و ليس بقتّال
مكايناش السيبة يدخل ويخرج من هبّ و دب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
13 - Mahjoub الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 21:56
مسؤولية الدولة تابثة في الحادث الذي أدى لقتل حياة بلقاسم كما هي تابثة في مقتل مي فتيحة مي عايشة محسن فكري شهداء الصويرة شهداء الفحم وشهداء شاطئ زناتة ....دولة تتفنن في إبادة شعبها بينما تنزوي مثل الحمل الوديع حين يتعلق الأمر بالصراعات الخارجية على غرار قضية جزيرة ليلى منطقة الكركارات مناطق سبتة مليلية كلوب بشار لقنادسة حاسي بيضة تندوف ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
14 - diaz med الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 22:25
واسيرو تكذبو على روسكوم.هي غير لي جا استفز حرس الحدود و نقولو حقوق الانسان.ماكايناش شي دولة في العالم الحرس الحدود ديالها ما يطلقش عليك النار الا ما ستسلمتي للاوامر في الحدود.هي بغيتو السيبا.الله اهديكم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
15 - مالك الحزين الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 22:29
واين هي محاكمة ادارة الدفاع والبحرية الملكية ومن اعطى الاوامر باطلاق النار .
القضاء المغربي امسك بالبردعة وترك الحمار.
هذا قضاء يحاكم الضعيف ويترك القوي.والكل بعرف هذا في بلدنا ولك الله يا وطني.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 15 | عرض: 1 - 15

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.