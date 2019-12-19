ضبط 26 مليون درهم بالعملة الصعبة في باب سبتة

هسبريس - و.م .ع

تمكنت عناصر الجمارك العاملة بمعبر باب سبتة من ضبط مبالغ مالية مهمة، بالعملة الصعبة، تقدر قيمتها بحوالي 26 مليون درهم.

وأفاد مصدر جمركي أن عناصر الإدارة نفسها بمنطقة الوصول بمعبر باب سبتة، خلال عملية مراقبة روتينية للسيارات العابرة، تمكنت من ضبط 17 مليونا و 264 ألفا و 600 كرونة دانمركية و 120 ألفا و 180 فرنكا سويسريا.

وأوضح المصدر ذاته أن المبالغ المحجوزة بالعملة الصعبة تعادل ما يزيد عن 25 مليونا و 915 ألف درهم بالمعملة المغربية.

وأشار المصدر الجمركي إلى أن هذه المبالغ المالية عثر عليها مدسوسة بعناية في الكرسي الخلفي لسيارة، مرقمة في ألمانيا، كان يقودها مهاجر مغربي مقيم بالخارج في طريقه لدخول التراب الوطني.

وقد تمت إحالة المعني بالأمر على الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان لتعميق البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.