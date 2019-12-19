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الرئيسية | حوادث | مصرع عامل نظافة في حادث عرضي بأوطاط الحاج

مصرع عامل نظافة في حادث عرضي بأوطاط الحاج

مصرع عامل نظافة في حادث عرضي بأوطاط الحاج
رشيد الكويرتي من فاس
الخميس 19 دجنبر 2019 - 15:10

لفظ عامل نظافة أنفاسه الأخيرة لحظات بعد نقله إلى مستشفى أحمد بن إدريس الميسوري، بمدينة أوطاط الحاج، متأثرا بإصاباته البليغة الناجمة عن سقوطه العرضي من أعلى شاحنة لجمع النفايات المنزلية، تابعة لجماعة أوطاط الحاج.

ووفقا لمصادر هسبريس فإن الهالك تعرض لهذا الحادث بينما كان يزاول عمله في قطاع النظافة، مبرزة أنه أصيب، إثر الحادث، بنزيف حاد نجم عن تعرضه لإصابات مباشرة على مستوى الرأس.

ووفقا لما أكدته مصادر هسبريس فإن الهالك كان يشتغل عاملا مؤقتا في قطاع النظافة لحساب جماعة أوطاط الحاج، مبرزة أن الضحية خلف وراءه ثلاثة أطفال وزوجة حبلى.

تمت إحالة جثة الهالك على مستودع الأموات بمستشفى الغساني في فاس، لإخضاعها للتشريح الطبي، وفتحت مصالح الدرك الملكي بأوطاط الحاج تحقيقا حول ملابسات وقوع الحادث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - مغربي الخميس 19 دجنبر 2019 - 15:49
اللهم ارحمه و اغفر له و الهم ذويه الصبر
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2 - محمد رشيد الخميس 19 دجنبر 2019 - 15:53
إنا لله وإنا إليه راجعون تغمد الله الفقيد بواسع الرحمات وأسكنه فسيح الجنات وارزق أهله وذويه الصبر والسلوان.
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3 - السلامة ياربي الخميس 19 دجنبر 2019 - 15:57
اللهم اغفر له ولنا ولجميع المسلمين وادخله فسيح جناتك يا رب وارزق عائلته الصبر والسلوان. انا لله وانا اليه راجعون
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4 - عبيبس الخميس 19 دجنبر 2019 - 16:22
ادعو له بالرحمه.مات ضحية اهمال المسءوولين عن هذا القطاع لا يعيرون اهتماما خاصا للوساءل و المعدات الوقاءىية التي يجب ان تمنح للعاملين تحفظهم من الإصابات الخطيرة .كالقازات و العصى الاقطة و غير ذالك من المعدات اللازمة لهاذه المهنة الصعبة .
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5 - الجيلالي البيساوي الخميس 19 دجنبر 2019 - 16:27
اللهم ارحمه و اسكنه فسيح جنانك
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6 - صاحب القلم الأحمر الخميس 19 دجنبر 2019 - 16:32
شهيد لقمة العيش اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله وارزق اهله الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون
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