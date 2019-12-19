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كُتّاب وآراء
مصرع عامل نظافة في حادث عرضي بأوطاط الحاج
لفظ عامل نظافة أنفاسه الأخيرة لحظات بعد نقله إلى مستشفى أحمد بن إدريس الميسوري، بمدينة أوطاط الحاج، متأثرا بإصاباته البليغة الناجمة عن سقوطه العرضي من أعلى شاحنة لجمع النفايات المنزلية، تابعة لجماعة أوطاط الحاج.
ووفقا لمصادر هسبريس فإن الهالك تعرض لهذا الحادث بينما كان يزاول عمله في قطاع النظافة، مبرزة أنه أصيب، إثر الحادث، بنزيف حاد نجم عن تعرضه لإصابات مباشرة على مستوى الرأس.
ووفقا لما أكدته مصادر هسبريس فإن الهالك كان يشتغل عاملا مؤقتا في قطاع النظافة لحساب جماعة أوطاط الحاج، مبرزة أن الضحية خلف وراءه ثلاثة أطفال وزوجة حبلى.
تمت إحالة جثة الهالك على مستودع الأموات بمستشفى الغساني في فاس، لإخضاعها للتشريح الطبي، وفتحت مصالح الدرك الملكي بأوطاط الحاج تحقيقا حول ملابسات وقوع الحادث.